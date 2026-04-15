Homem que passou 10 anos preso após se recusar a revelar paradeiro de tesouro é libertado nos Estados Unidos
Por Flipar
A saída foi confirmada por registros do sistema prisional federal dos Estados Unidos. A trajetória de Thompson é marcada por uma descoberta histórica que se transformou em um pesadelo jurídico.
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A detenção começou em 2015, quando ele foi condenado por desacato ao tribunal por não cumprir ordens judiciais que exigiam a localização das moedas, avaliadas em cerca de 2,5 milhões de dólares.
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Thompson ganhou fama em 1988, quando liderou a expedição que encontrou os destroços de um grande navio que afundou em 1857 durante um furacão no Atlântico, deixando 425 pessoas mortas.
Domínio Público
Mesmo após a descoberta histórica, o explorador enfrentou disputas judiciais com investidores que ajudaram a financiar a operação. Em 2005, eles alegaram não ter recebido participação nos cerca de US$ 50 milhões obtidos com a venda do ouro recuperado.
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A longa permanência do explorador na prisão gerou críticas de especialistas, que consideraram a punição incomum e desproporcional. Um professor de direito da Universidade da Flórida que estuda casos de desacato disse que "manter alguém preso por 10 anos nesse tipo de processo é muito raro?.
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Nos últimos anos, a Justiça reavaliou o caso e concluiu que a detenção já não contribuía para extrair novas informações. Após cumprir também uma pena adicional ligada à fuga de 2012, Thompson foi finalmente libertado.