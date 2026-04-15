Os morangos, por sua vez, sÃ£o Ã³timas fontes de vitamina C para atletas. Ajudam o corpo a se defender de infecÃ§Ãµes e produz colÃ¡geno, importante para a estrutura dos tendÃµes e ligamentos, assim como para favorecer sua regeneraÃ§Ã£o.
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A vitamina C presente nos morangos ajudam a prevenir hematomas, aumentando a absorÃ§Ã£o de ferro e Ã¡cido fÃ³lico. Essa fruta ajuda na proteÃ§Ã£o contra o envelhecimento da pele, na prevenÃ§Ã£o de doenÃ§as cardiovasculares e na melhoria da capacidade mental.
A framboesa oferece diversos benefÃcios para a saÃºde, incluindo o fortalecimento do sistema imunolÃ³gico, a proteÃ§Ã£o contra doenÃ§as cardiovasculares, a prevenÃ§Ã£o de doenÃ§as crÃ´nicas e o combate ao envelhecimento precoce.