Contra o desgaste fÃ­sico: frutas que sÃ£o perfeitas na reposiÃ§Ã£o de energia

Por Flipar
Esses alimentos tambÃ©m sÃ£o importantes para atletas, que gastam muita energia em suas atividades e precisam de uma boa reposiÃ§Ã£o para aguentar a rotina diÃ¡ria.
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Durante tais atividades, o corpo utiliza as reservas de energia para mantÃª-lo ativo. Essa recuperaÃ§Ã£o, entÃ£o, depende dos nutrientes vindos da alimentaÃ§Ã£o.
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Caso isso nÃ£o aconteÃ§a, a imunidade pode ser extremamente afetada, levando a maior probabilidade de infecÃ§Ãµes virais e bacterianas.
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A fruta mais conhecida neste aspecto Ã© a banana. Afinal, ela Ã© uma das principais fontes de potÃ¡ssio, um mineral e eletrÃ³lito, ou sal, que conduz eletricidade no corpo.
Isso porque o baixo consumo de potÃ¡ssio pode causar fraqueza muscular e cÃ¢imbras, fadiga e, em casos graves, ritmos cardÃ­acos anormais e paralisia muscular.
AlÃ©m disso, as bananas tambÃ©m fornecem grandes quantidades de carboidratos, que Ã© a principal fonte de combustÃ­vel para o seu corpo e mÃºsculos.
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Os morangos, por sua vez, sÃ£o Ã³timas fontes de vitamina C para atletas. Ajudam o corpo a se defender de infecÃ§Ãµes e produz colÃ¡geno, importante para a estrutura dos tendÃµes e ligamentos, assim como para favorecer sua regeneraÃ§Ã£o.
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A vitamina C presente nos morangos ajudam a prevenir hematomas, aumentando a absorÃ§Ã£o de ferro e Ã¡cido fÃ³lico. Essa fruta ajuda na proteÃ§Ã£o contra o envelhecimento da pele, na prevenÃ§Ã£o de doenÃ§as cardiovasculares e na melhoria da capacidade mental.
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Ricos em fibras, os morangos promovem o controle do aÃ§Ãºcar no sangue e energia duradoura entre as refeiÃ§Ãµes. Eles tambÃ©m auxiliam na digestÃ£o, previnem a prisÃ£o de ventre e promovem uma microbiota intestinal saudÃ¡vel.
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Uma das frutas que mais se destaca neste quesito Ã© o kiwi, que Ã© repleto de vitaminas e minerais e tem uma Ã³tima maneira de aumentar a sua energia no inÃ­cio da manhÃ£.
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Ã‰ uma excelente opÃ§Ã£o para cobrir a ingestÃ£o diÃ¡ria de vitamina C recomendada para um adulto. Uma Ãºnica fruta contÃ©m pouco mais de 90 mg deste tipo de nutriente. Isso fortalece o sistema imunolÃ³gico e atua como antioxidante.
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AlÃ©m disso, o kiwi Ã© conhecido por seu alto nÃ­vel de potÃ¡ssio, que age principalmente sobre articulaÃ§Ãµes e mÃºsculos. Sendo assim, Ã© altamente recomendÃ¡vel consumi-lo para evitar possÃ­veis deficiÃªncias deste nutriente no organismo.
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Amoras, framboesas e mirtilos sÃ£o mais algumas opÃ§Ãµes de deliciosas frutas energÃ©ticas para atletas. Elas, entÃ£o, sÃ£o ricas em antioxidantes, que precisam ser repostos apÃ³s a atividade fÃ­sica.
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A framboesa oferece diversos benefÃ­cios para a saÃºde, incluindo o fortalecimento do sistema imunolÃ³gico, a proteÃ§Ã£o contra doenÃ§as cardiovasculares, a prevenÃ§Ã£o de doenÃ§as crÃ´nicas e o combate ao envelhecimento precoce.
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AlÃ©m de fornecer boa quantidade de potÃ¡ssio, as laranjas sÃ£o tambÃ©m sÃ£o frutas energÃ©ticas para atletas e fontes ideais de vitamina C. Isso pode ajudar a reduzir a inflamaÃ§Ã£o e contribuir para que o corpo absorva o ferro de alimentos Ã  base de plantas.
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Elas podem se transformar em sucos saborosos e refrescantes, que tambÃ©m fornecem quantidades abundantes de carboidratos e Ã¡gua. AlÃ©m disso, hidratam e diminuem o risco de fadiga.
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Como fruta, a laranja fornece carboidratos naturais, como a frutose, que oferecem energia rÃ¡pida e sustentada. TambÃ©m Ã© rica em fibras, que auxiliam na digestÃ£o e ajudam a manter os nÃ­veis de energia estÃ¡veis, evitando picos e quedas.
As uvas-passas possuem carboidratos, que sÃ£o rapidamente absorvidos, fornecendo energia instantÃ¢nea aos consumidores. A frutose e a glicose, aÃ§Ãºcares naturais presentes nessa fruta tambÃ©m sÃ£o excelentes fontes na recuperaÃ§Ã£o de atletas.
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Nesse sentido, as passas tambÃ©m sÃ£o frutas energÃ©ticas para atletas menos caras que os gel de glicose e fornecem quantidades significativas de outros nutrientes valiosos, incluindo potÃ¡ssio, ferro e fibra.
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Elas tambÃ©m contÃªm fibras, vitaminas e minerais, sendo Ã³timas opÃ§Ãµes nutritivas e prÃ¡ticas para lanches ou prÃ©-treino. A energia proporcionada pelas uvas-passas pode ajudar a combater a sensaÃ§Ã£o de cansaÃ§o e fadiga, especialmente durante o dia.
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As cerejas Ã¡cidas podem ter um sabor levemente amargo, mas apresentam efeitos positivos na recuperaÃ§Ã£o do exercÃ­cio. Afinal, elas tÃªm propriedades antioxidantes elevadas.
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Por fim, elas oferecem diversos benefÃ­cios Ã  saÃºde, como alÃ­vio da dor muscular, melhoria do sono e reduÃ§Ã£o da inflamaÃ§Ã£o. TambÃ©m podem ajudar a controlar o colesterol, melhorar o sistema imunolÃ³gico e atÃ© mesmo aliviar os sintomas da gota.
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