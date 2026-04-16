De sem-teto ao Oscar: conheça histórias de celebridades que moraram em carros por conta da dificuldade financeira
Por Flipar
O veículo ficava estacionado em diferentes lugares do Canadá, incluindo no gramado de parentes. A dificuldade era tanta que Carrey chegou a trabalhar como zelador em uma fábrica para ajudar nas despesas antes de tentar a sorte no humor.
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Hilary Swank ? Muito antes de vencer dois Oscars, Swank cresceu em um estacionamento de trailers. A situação piorou ainda mais quando ela e sua mãe se mudaram para a Califórnia com apenas 75 dólares no bolso.
Reprodução do Instagram @hilaryswank
Sem recursos suficientes, as duas viveram dentro de um carro e usavam telefones públicos para marcar audições por algumas semanas até conseguirem estabilidade mínima. Certa vez, elas ficaram em uma casa vazia que estava à venda, com a permissão de um amigo.
Reproduc?a?o
Sam Worthington ? O ator tomou uma decisão drástica pouco antes de conquistar o papel que mudaria sua vida. Quando tinha 30 anos, ele vendeu quase tudo o que possuía e passou a morar em seu carro, que equipou com um colchão.
Wikimedia Commons/Dick Thomas Johnson
Pouco tempo depois, depois de voltar para seu estado natal, o Texas, ela venceu a primeira temporada do programa "American Idol" e iniciou carreira internacional. A partir daí, sua vida mudou completamente.
Reproduc?a?o/YouTube
James Cameron ? Até mesmo o diretor de "Avatar" chegou a morar em seu próprio carro. Na época, ele estava determinado a escrever o roteiro de "O Exterminador do Futuro", que se tornaria um de seus filmes mais aclamados.
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Depois de ser recusado por algumas produtoras ? que não gostaram da ideia de ele estar na direção ? Cameron fez uma parceria com um colega e fundador da Pacific Western Productions, que aceitou comprar os direitos do roteiro por um dólar. Resultado: o filme arrecadou US$ 78 milhões em todo o mundo!