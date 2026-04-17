Variados tipos de mel e sua utilização; conheça e aproveite

A substituição do açúcar pelo mel, usado como adoçante natural, ajuda a manter a estabilidade dos níveis de açúcar no sangue. O mel possui propriedades que reduzem o tempo de cicatrização. Ele esteriliza feridas reduzindo a dor, o cheiro e o tamanho, facilitando a cura. É considerado mais eficaz do que alguns curativos.