Ícone brasileiro em alta: Wagner Moura estampa capa da Time e reforça influência global

Wagner Moura nasceu em Salvador, capital da Bahia, em 27 de junho de 1976. No teatro, ele despontou na década de 1990, conquistando reconhecimento por atuações marcantes. Já no cinema, fez sua estreia em 2000, no longa "Sabor da Paixão", ao lado do também brasileiro Murilo Benício e da atriz espanhola Penélope Cruz.