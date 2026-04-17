Segurança na cozinha: cuidados essenciais ao usar o micro-ondas para evitar acidentes domésticos
Por Flipar
Vidro temperado e cerâmica sem detalhes metálicos são materiais ideais para uso no micro-ondas. Eles distribuem bem o calor e não liberam substâncias nocivas, garantindo segurança e preservando o sabor dos alimentos.
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Materiais metálicos não devem ser usados no micro-ondas, pois refletem as ondas e podem causar faíscas ou até incêndios. Tampas metálicas, papel alumínio e utensílios de aço são exemplos de itens que devem ser evitados.
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Papéis podem ser usados com cautela, desde que não contenham tintas ou elementos metálicos. Papel-toalha é útil para cobrir alimentos e evitar respingos, mas deve ser utilizado em curtos períodos para não pegar fogo.
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Utensílios de madeira não são recomendados, pois podem ressecar, rachar ou até pegar fogo. Além disso, não suportam bem o calor intenso e podem comprometer a segurança do processo.
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Recipientes de silicone próprios para forno e micro-ondas são seguros e práticos. Eles suportam altas temperaturas e não liberam substâncias nocivas, sendo ideais para aquecer ou preparar alimentos.
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Copos e pratos descartáveis de plástico não devem ser usados, pois podem derreter e liberar químicos perigosos. É sempre importante optar por recipientes certificados para micro-ondas.
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Ao aquecer alimentos, é importante cobri-los com tampas próprias ou películas adequadas. Isso evita respingos e ajuda a distribuir melhor o calor, mas nunca deve ser feito com materiais metálicos.
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Nunca se deve aquecer recipientes totalmente fechados, pois o vapor acumulado pode causar explosões. É essencial deixar uma pequena abertura para a saída de pressão.
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Alimentos como ovos ou batatas devem ser perfurados antes de ir ao micro-ondas. Isso evita, portanto, que a pressão interna os faça explodir, garantindo segurança e praticidade.
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Ao aquecer líquidos, é importante mexê-los antes e depois do processo. Isso evita superaquecimento localizado, que pode causar fervura súbita e queimaduras ao manusear.
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Manter o micro-ondas limpo é fundamental para evitar odores e contaminações. Respingos acumulados podem comprometer o funcionamento e até gerar fumaça durante o uso.
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Respeitar os tempos indicados nas embalagens ou receitas é essencial. O excesso de tempo pode danificar recipientes e alterar a textura dos alimentos, enquanto o tempo insuficiente compromete o aquecimento.
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O uso do micro-ondas por crianças deve ser supervisionado. Ensinar sobre os materiais corretos e os riscos de recipientes inadequados é uma forma de prevenir acidentes domésticos.