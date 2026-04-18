Patrimônio mundial e orgulho do Camboja: conheça Angkor Wat, o maior templo religioso do mundo
Por Flipar
Com o passar do tempo, o local se transformou em um santuário budista, função que preserva até a atualidade com grande relevância espiritual. As galerias exibem extensos relevos com cenas mitológicas e episódios históricos.
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Sua estrutura física impressiona pela simetria perfeita e pelo vasto fosso retangular que circunda as muralhas externas do complexo. As cinco torres centrais simbolizam os picos do Monte Meru, a morada divina conforme a cosmologia hindu.
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Além do valor estético, o monumento é um símbolo de orgulho nacional e aparece com destaque na bandeira do país. O local também inspira estudos sobre urbanismo antigo, simbolismo religioso e identidade cultural do Sudeste Asiático.