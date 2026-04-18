Sêmola sem mistério: entenda o que é e conheça os principais tipos usados na cozinha
Por Flipar
A sêmola de milho é bastante comum, embora muitas vezes receba outros nomes, como fubá mais grosso. Sua textura granulada é ideal para receitas como polenta e alguns pratos tradicionais. Ela tem sabor suave e cor amarelada característica.
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Menos popular, a sêmola de arroz é usada em algumas culinárias específicas e em preparos sem glúten. Sua textura leve e cor clara a tornam adequada para receitas delicadas. Também pode aparecer em sobremesas e massas alternativas.
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Além das mais conhecidas, há sêmolas feitas de outros cereais, como cevada e trigo-sarraceno. Essas versões são menos comuns, mas ampliam as possibilidades culinárias. Cada uma apresenta características próprias de sabor e textura.
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O que define a sêmola não é apenas o ingrediente, mas o tipo de moagem. Em todos os casos, ela mantém uma textura mais grossa do que a farinha tradicional. Essa característica é essencial para dar estrutura e consistência aos pratos.