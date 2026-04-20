Torre de Hércules: o farol em atividade mais antigo do mundo segue imponente há quase dois mil anos na costa da Galícia
Por Flipar
Originalmente conhecida como Farol de Brigantium, a torre refletia o nome da cidade romana que prosperava na região. Essa designação reforça sua ligação direta com o mundo clássico e com a expansão marítima do Império Romano.
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A torre romana possuía uma base quadrada sólida e uma altura menor do que a atual. Seu núcleo ainda permanece preservado, demonstrando a durabilidade das técnicas construtivas romanas, que resistiram ao tempo e às intempéries.
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Durante a Idade Média, a torre sofreu períodos de abandono e adaptações. Embora não tenha sido sempre utilizada como farol, manteve-se como referência visual para navegadores e como símbolo da cidade.
Entre 1788 e 1791, o engenheiro militar Eustaquio Giannini liderou uma grande reforma. A torre ganhou a aparência atual, com revestimento neoclássico e aumento da altura, preservando o núcleo romano e adaptando-o às necessidades modernas.
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Apesar das mudanças, a Torre de Hércules nunca deixou de ser um farol. Essa continuidade de uso é o que a torna única no mundo, pois combina tradição e funcionalidade ao longo de quase dois milênios.
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Em 2009, a UNESCO reconheceu a torre como Patrimônio Mundial. O título reforça sua importância universal, destacando tanto o valor histórico quanto o papel cultural que desempenha na identidade galega.
Situada em La Coruña, na costa da Galícia, a torre domina a visão do horizonte atlântico. Sua posição elevada permite que a luz alcance longas distâncias, garantindo segurança às embarcações que cruzam a região.
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Além de sua função prática, a Torre de Hércules tornou-se símbolo da cidade e da Galícia. Representa, portanto, resistência, continuidade e a fusão entre passado romano e presente espanhol.
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A torre também está envolta em mitos. Uma das lendas, aliás, afirma que Hércules teria erguido o farol após batalha em que derrotou o gigante Gerión, enterrando sua cabeça sob a construção. Essa narrativa reforça notoriamente o caráter mítico do monumento.
Com cerca de 55 metros de altura, a torre apresenta linhas neoclássicas externas, embora ainda mantenha o núcleo romano em seu conteúdo interior. Essa fusão arquitetônica é um exemplo raro de preservação e adaptação histórica.
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Hoje, visitantes podem subir tranquilamente até o topo da torre. O percurso diferenciado revela tanto a estrutura interna romana quanto as reformas posteriores, oferecendo, assim, uma experiência única de viagem no tempo.
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Além disso, o farol está cercado por um parque escultórico que valoriza a paisagem atlântica. O espaço, assim, integra arte contemporânea e natureza, ampliando a experiência cultural dos visitantes.
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A fama da Torre de Hércules ultrapassa fronteiras. É estudada minuciosamente por arqueólogos, arquitetos e historiadores, sendo considerada um exemplo único de continuidade funcional de uma obra romana.
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Poetas, coloristas e escritores encontraram inspiração na torre. Sua imponência e ligação com o mar evocam sentimentos de eternidade e resistência, tornando-a tema recorrente na arte galega. Seu interior também encanta e inspira.