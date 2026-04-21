Fé, filosofia e iluminação marcam a tradição budista
Por Flipar
A festa da iluminação de Buda, também conhecida como Vesak, é uma das datas mais importantes do calendário budista. Entre 1º e 8 de dezembro, os budistas celebram a iluminação de Sidarta Gautama em vários templos espalhados pelo país.
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Depois de seis anos de meditação e ascetismo, Sidarta Gautama alcançou a iluminação sob a árvore Bodhi, em Bodh Gaya, na Índia. Ele então se tornou Buda, o iluminado.
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Embora o Budismo tenha se originado na Índia, ao longo do tempo ele se espalhou para várias partes da Ásia e também ganhou adeptos em outras partes do globo.
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Templo de Angkor Wat, em Siem Reap, Camboja: Este templo é um dos maiores e mais impressionantes templos budistas do mundo.
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Templo de Jokhang, em Lhasa, Tibete: Este templo é o mais importante templo budista tibetano.
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O budismo é uma religião que envolve diferentes escolas e tradições. No entanto, todos os budistas compartilham a crença nos ensinamentos de Buda e no objetivo da iluminação.
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Os ensinamentos centrais do Budismo são conhecidos como as Quatro Nobres Verdades e o Nobre Caminho Óctuplo.
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O Nobre Caminho Óctuplo é uma série de práticas éticas e mentais que, quando seguidas, ajudam a alcançar a iluminação e a liberação do ciclo de nascimento e morte (samsara).
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Algumas das principais escolas budistas incluem a Theravada, a escola mais antiga do budismo, que enfatiza a prática dos ensinamentos originais de Buda.
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Além disso, há a Mahayana, a escola mais difundida do budismo, que enfatiza a compaixão e o bodhisattva, um ser iluminado que se compromete a ajudar os outros a alcançar a iluminação.