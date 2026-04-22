As duas cidades de Michael B. Jordan, vencedor do Oscar 2026 de melhor ator

Nascido em Santa Ana em 9 de fevereiro de 1987, Michael B. Jordan cresceu em uma família com uma irmã mais velha e um irmão mais novo. Seus pais viveram na cidade por dois anos antes de se mudarem para Newark, levando consigo as raízes californianas. Essa origem lhe proporcionou contato inicial com a cultura vibrante do sul da Califórnia.