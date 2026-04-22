As duas cidades de Michael B. Jordan, vencedor do Oscar 2026 de melhor ator
Por Flipar
Santa Ana está situada no coração do condado de Orange, no sul da Califórnia. Com clima mediterrâneo e proximidade de Los Angeles, a cidade combina urbanização intensa com acesso a praias e centros culturais, tornando-se um polo vibrante da região.
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Fundada oficialmente em 1869, Santa Ana cresceu como centro agrícola e comercial. Com o tempo, tornou-se uma cidade diversa e dinâmica, marcada pela imigração e pela expansão econômica ligada ao sul da Califórnia.
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A cidade é conhecida por sua forte presença latina, que se reflete em festivais, gastronomia e tradições. Essa diversidade cultural cria uma atmosfera única, onde convivem diferentes expressões artísticas e comunitárias.
Reprodução de vídeo de Homes;com
Santa Ana abriga empresas de tecnologia, serviços e indústrias criativas. Sua economia é impulsionada pela proximidade com Los Angeles e pelo papel estratégico dentro do condado de Orange, atraindo investimentos e oportunidades.
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A cidade conta com escolas e universidades que atendem uma população jovem e multicultural. Essa base educacional fortalece o desenvolvimento comunitário e prepara gerações para o mercado de trabalho californiano.
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Newark, por outro lado, está situada em Nova Jersey, próxima a Nova York. É considerada uma das cidades mais antigas dos Estados Unidos. Sua posição estratégica a transformou em centro industrial e cultural, com forte ligação ao transporte aéreo e ferroviário.
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Fundada em 1666 por puritanos, Newark desenvolveu-se como cidade industrial durante os séculos 19 e 20. Essa herança moldou sua identidade, marcada por fábricas, imigração e lutas sociais que definiram sua trajetória.
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Newark é reconhecida por sua cena artística, especialmente no jazz e no hip hop. Além disso, abriga museus, teatros e centros culturais que refletem a diversidade de sua população e a força de suas comunidades.
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A cidade é um polo logístico e financeiro, com o Aeroporto Internacional de Newark como peça-chave. Sua economia também se beneficia da proximidade com Nova York, atraindo empresas e trabalhadores de diferentes setores.
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Newark abriga instituições renomadas, como a Rutgers University?Newark, que contribuem para a formação acadêmica e científica. A cidade investe em programas educacionais voltados para inclusão e desenvolvimento social.
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Ao longo das décadas, Newark enfrentou desafios ligados à desigualdade e à violência urbana. Contudo, iniciativas comunitárias e culturais têm buscado transformar a cidade em espaço de oportunidades e resiliência.
As duas cidades de Michael B. Jordan -Al Lowe /Wikimédia Commons
Embora distintas, ambas as cidades compartilham a diversidade como marca. Santa Ana, com sua forte presença latina, e Newark, com sua pluralidade étnica, oferecem ambientes que moldam identidades complexas e criativas.
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Nascido em Santa Ana em 9 de fevereiro de 1987, Michael B. Jordan cresceu em uma família com uma irmã mais velha e um irmão mais novo. Seus pais viveram na cidade por dois anos antes de se mudarem para Newark, levando consigo as raízes californianas. Essa origem lhe proporcionou contato inicial com a cultura vibrante do sul da Califórnia.
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Foi em Newark que Jordan cresceu e desenvolveu sua paixão pela atuação. Estudou na Newark Arts High School, onde sua mãe trabalhava como professora e onde ele também jogava basquete. A cidade, com sua energia cultural e desafios sociais, serviu como pano de fundo para sua formação pessoal e artística.
- Reprodução de vídeo ABC
Newark, aliás, tem tradição em servir de cenário para produções audiovisuais. Essa ligação com o cinema e a televisão reforça o ambiente que inspirou Jordan a seguir carreira artística.
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Atualmente, Santa Ana é uma cidade dinâmica, que combina modernidade e tradição. Sua população jovem e multicultural projeta um futuro vibrante, mantendo viva a herança histórica e cultural.
Reprodução de vídeo de Homes;com
Newark vive um processo de revitalização urbana, com investimentos em infraestrutura e cultura. Ao mesmo tempo, preserva sua identidade histórica, reafirmando-se como cidade de resistência e inovação.