Névoa, neblina e nevoeiro: entenda as diferenças entre os fenômenos que mudam a paisagem

O nevoeiro é a forma mais intensa entre os três, caracterizado por reduzir drasticamente a visibilidade. Ocorre quando não se enxerga além de 1 quilômetro. Essa condição pode causar transtornos em estradas, aeroportos e áreas urbanas. A decolagem (e principalmente o pouso) em baixa visibilidade só é possível em aeroportos equipados com o Instrument Landing System (ILS), que guia a aeronave mesmo sem referência visual clara.