Veja as curiosidades e surpreenda-se com o mundo animal
Por Flipar
Pinguins: Os pinguins machos da espécie Adélia presenteiam fêmeas com pedrinhas para conquistá-las. Os pinguins são aves que não voam, adaptadas ao frio. Vivem na Antártida e costas do Hemisfério Sul. Vivem cerca de 15 a 20 anos.
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Polvos: Possuem três corações, e dois deles param de bater quando nadam. Os polvos são moluscos inteligentes com oito tentáculos. Habitam mares tropicais e temperados. Vivem de 1 a 3 anos.
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Golfinhos: Chamam uns aos outros por "nomes" únicos, emitindo sons específicos. Os golfinhos são mamíferos aquáticos inteligentes. Encontrados em oceanos e rios. Vivem cerca de 40 a 60 anos.
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Tigres: Além das listras no pelo, a pele dos tigres também tem listras. Os tigres são grandes felinos carnívoros que habitam florestas e savanas da Ásia. Vivem de 10 a 15 anos na natureza.
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Elefantes: São capazes de identificar a presença de água a até 19 quilômetros de distância.
Os elefantes são os maiores mamíferos terrestres. Vivem na África e na Ásia. A vida média é de 50 a 70 anos.
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Cães: O nariz de cada cachorro tem um padrão único, como a impressão digital dos humanos.
Os cães são mamíferos domesticados. Estão presentes em todo o mundo. Vivem em média 10 a 15 anos.
Cavalos-marinhos: Os machos são os que "engravidam" e dão à luz. Os cavalos-marinhos são peixes com aparência singular. Vivem em recifes de corais e manguezais. Vivem de 1 a 5 anos.
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Caracóis: Podem hibernar por até três anos, dependendo do ambiente. Os caracóis são moluscos com concha que vivem em ambientes úmidos, terrestres ou aquáticos. Podem viver até 10 anos.
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Corvos: Conseguem lembrar rostos humanos e até "guardam rancor" de quem os trata mal. Os corvos são aves altamente inteligentes. Encontrados em florestas, cidades e campos. Vivem de 10 a 15 anos.
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Tatus: São capazes de prender a respiração por até 6 minutos para atravessar rios. Os tatus são mamíferos com carapaça. Vivem em áreas quentes das Américas. Vivem de 7 a 20 anos, dependendo da espécie.
Gatos: Não conseguem saborear o doce, pois não têm os receptores gustativos para isso. Os gatos são mamíferos domesticados e ágeis. Vivem em ambientes urbanos ou rurais. Vivem em média 12 a 18 anos.
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Lulas-gigantes: Seus olhos podem ter até 30 centímetros de diâmetro, os maiores do reino animal. São moluscos gigantescos dos oceanos profundos. Vivem cerca de 5 anos.
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Abelhas: Comunicam-se dançando para indicar onde está o néctar. As abelhas são insetos polinizadores sociais. Vivem em colmeias ao redor do mundo. Operárias vivem 6 semanas; rainhas até 5 anos.
Tubarões: São mais velhos que os dinossauros, existindo há mais de 400 milhões de anos. Os tubarões são peixes cartilaginosos predadores. Encontrados em oceanos do mundo todo. Vivem de 20 a 70 anos, dependendo da espécie.
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Lontras: Dormem de mãos dadas para não se perderem enquanto flutuam. As lontras são mamíferos semiaquáticos brincalhões. Vivem em rios, lagos e oceanos. Vivem de 10 a 20 anos.
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Corais: Apesar de parecerem plantas, são animais e constroem colônias vivas. Os corais são animais invertebrados fixos. Vivem em recifes tropicais. Podem viver milhares de anos como colônias.
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Gambás: Fingem estar mortos como estratégia de defesa contra predadores. Os gambas são mamíferos noturnos que se fingem de mortos. Encontrados nas Américas. Vivem cerca de 2 a 4 anos na natureza.