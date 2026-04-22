Cidades mais antigas do planeta são museus a céu aberto
Por Flipar
JERICÓ (Palestina) - Estima-se que tenha 11.000 anos. Fica a 8 km do Mar Morto e a 27 km de Jerusalém. Fica 270 metros abaixo do nível do mar, sendo também a cidade mais baixa do planeta.
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Tem importantes sítios arqueológicos de diferentes épocas da história. É descrita no Velho Testamento como a "Cidade das Palmeiras", com áreas arborizadas onde a população se estabelecia à margem do rio Jordão.
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Na cidade encontra-se o Monte das Tentações, onde, segundo o Novo Testamento, Jesus teria sido tentado pelo Diabo.
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DAMASCO (Síria) - A capital do país tem mais de 4.000 anos. É a mais antiga capital do mundo. Colonizada pela primeira vez no segundo milênio a.C., foi capital do Califado Omíada entre 661 e 750
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Damasco tem monumentos históricos que são ícones, como Mesquita Omíada, Cidade Velha, Castelo de Damasco e ruínas de templos, como o de Júpiter (foto).
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BIBLOS (Líbano) - Supõe-se ter sido ocupada pela primeira vez entre 8.800 e 7.000 a.C. Mas caraterísticas urbanas são datadas de 3.000 a.C
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Biblos fica na costa do Mediterrâneo, a 42 km da capital Beirute. Passou por diversas fases na história, tendo heranças fenícia, romana e bizantina.
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Com o nome de Gibelet ou Giblet, foi uma base militar importante no século 11. As ruínas do castelo das Cruzadas está entre as mais espetaculares construções do país.
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XIAN (China) - A cidade tem mais de 3 100 anos de história e era conhecida como Chang'an até a Dinastia Ming.
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É a capital da província de Xianxim. Situa-se no vale do rio Wei. Foi a capital da China ao longo de várias dinastias: Qin (255 a 206 a.C.), Han (202 a.C. a 25 d.C.) e Tang (618 a 907).
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A cidade é um sítio arqueológico que abriga as famosas esculturas em terracota 'Exército de Xian', uma coleção de mais de 8.000 figuras de soldados construídas para proteger o túmulo do imperador Qin Shi Huang.
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ATENAS (Grécia) - São 3.400 anos de história, sendo considerada o berço da civilização ocidental e da democracia, além de espaço de reflexão.
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Atenas se consagrou como centro artístico e filosófico desde a Antiguidade. A Academia de Platão e o Liceu de Aristóteles tiveram pensadores com influência universal.
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ALEXANDRIA (Egito) - Fundada em 331 a.C pelo imperador Alexandre Magno, fica à margem do Mediterrâneo. Durante o período helenístico, abrigou um farol que é considerado uma das Sete Maravilhas do Mundo Antigo (e que não existe mais).
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CARTAGO (Tunísia)- Fundada no século 9 a.C, era o centro comercial mais importante do Mediterrâneo e uma das cidades mais ricas da Antiguidade.
Domínio público
A cidade tem diversas ruínas e pontos de grande interesse arqueológico, histórico e turístico, como os Túneis de Cartago, o Teatro Romano e o Museu Nacional de Cartago.
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Suas ruínas estão entre as atrações mais procuradas da Itália. E a presença do monte Vesúvio ao fundo ainda impressiona. Todas as pessoas morreram, ou atingidas pela chuva de cinzas e pedras do vulcão, ou intoxicadas.