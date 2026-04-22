Catrina, símbolo da festa que celebra a morte no México
Por Flipar
Essa tradição foi mostrada em "Coco" (no Brasil, "A Vida é uma Festa"), vencedora do Oscar de Melhor Filme de Animação de 2018.
divulgação
Muitas pessoas passam a noite ao lado dos túmulos dos parentes nos cemitérios, que se iluminam com velas e ficam decorados com flores e oferendas.
Reprodução Twitter
Chiapas - A 825 km da Cidade do México. Praças, ruas, casas, a cidade inteira se reúne em torno da crença da presença dos mortos neste dia. E as oferendas são espalhadas por toda parte, juntando alimentos e flores de forma decorativa.
Youtube Canal ISSSTE MX
Foi em Aguascalientes que o catunista José Guadalupe Posada criou a primeira Catrina da história, em 1910.
Domínio público
A Catrina é o símbolo maior da festa dos Mortos no México. Um símbolo conhecido internacionalmente.
Imagem de u_u5l2no52y8 por Pixabay
A caveira é um símbolo importante da data. Doces com formatos de caveira são vendidos nas lojas. Na foto, caveiras de açúcar.
Andy Giraud por Pixabay
As padarias produzem o Pão do Morto - característico dos altares e oferendas, com formatos que variam.
Divulgação Governo do México/BBC
Da mesma forma, enfeites em forma de esqueletos são souvenires comprados pelos visitantes como lembrança da data no México.