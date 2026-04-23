Capela Real de Granada (Espanha) ? 1505-1517 - Acolhe os tÃºmulos dos Reis CatÃ³licos e combina estilos gÃ³tico e renascentista. O altar-mor e os vitrais aumentam sua grandiosidade. Seu acervo inclui arte sacra e objetos histÃ³ricos espanhÃ³is.
Capela das Pedras (EUA) ? 1956 - ConstruÃda no meio das rochas em Sedona, Arizona, tem um design moderno e impactante. Uma grande cruz de vidro domina sua fachada. Seu interior simples contrasta com a paisagem grandiosa.
Capela de SÃ£o BasÃlio (RÃºssia) ? 1555-1561 - Parte da Catedral de SÃ£o BasÃlio, em Moscou, com cÃºpulas coloridas icÃ´nicas. Cada capela interna tem murais ricamente decorados. Foi construÃda por ordem de Ivan, o TerrÃvel.
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Capela de Thorncrown (EUA) ? 1980 - No Arkansas, sua estrutura de vidro e madeira se integra Ã floresta. Grandes janelas permitem a entrada de luz natural. Um exemplo marcante da arquitetura orgÃ¢nica moderna.
ReproduÃ§Ã£o do X @Richard98476203 e @Havenlust
Capela do Rei (Reino Unido) ? 1475-1528 - No Castelo de Windsor, abriga tÃºmulos de monarcas britÃ¢nicos. Destaca-se pelos vitrais medievais e teto gÃ³tico impressionante. Foi palco de casamentos da famÃlia real.
Capela do Senhor da Pedra (Portugal) ? 1686 - ConstruÃda sobre uma rocha Ã beira-mar, em Vila Nova de Gaia. O mar a envolve durante tempestades, criando um cenÃ¡rio dramÃ¡tico. Ã‰ um local de culto e peregrinaÃ§Ã£o religiosa.
Capela de Kizhi Pogost (RÃºssia) ? 1714 - Feita inteiramente de madeira, sem pregos, fica em uma ilha no Lago Onega. Suas cÃºpulas esculpidas criam um visual impressionante. Representa a maestria dos carpinteiros russos antigos.