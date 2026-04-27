Biscoitos da sorte: a curiosa origem e o simbolismo das mensagens escondidas na guloseima
Por Flipar
A origem mais aceita aponta para o Japão, com o tsujiura senbei, um biscoito artesanal que já trazia pequenos papéis com previsões. Ele era vendido em templos e feiras como forma de entretenimento e reflexão.
domínio público
Foi nos restaurantes chineses americanos que o biscoito ganhou popularidade mundial. Servido ao final das refeições, tornou-se um símbolo cultural, mesmo sem fazer parte da tradição gastronômica da China.
Ksayer1 wikimedia commons
O costume de abrir o biscoito logo após a refeição virou quase um ritual. Muitas pessoas leem a mensagem em voz alta ou compartilham com quem está à mesa, criando um momento leve e descontraído.
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As frases costumam ser positivas, com conselhos, previsões ou reflexões simples. Em alguns casos, também aparecem números considerados ?da sorte?, usados por quem gosta de jogos e apostas.
Giacomo Alessandroni - wikimedia commons
Uma dúvida comum é onde fica o bilhete. Diferente do que alguns imaginam, ele não fica fora nem grudado: o papel é colocado dentro do biscoito ainda durante a produção.
European Union 2025? Source: EP wikimedia commons
Enquanto a massa ainda está quente e maleável, o papel é inserido e o biscoito é dobrado. Ao esfriar, ele mantém o formato fechado, protegendo a mensagem até o momento da abertura
Willis Lam - Fortune Cookie
Em alguns lugares, pode aparecer ao lado de sobremesas ou pequenos lanches. Essa combinação reforça a ideia de encerramento da refeição com um toque doce e simbólico.
Albarubescens - wikimedia commons
Com o tempo, o biscoito da sorte deixou de ser apenas um item de restaurante e passou a aparecer em festas, eventos e até como lembrança personalizada.