Descubra as diferenças entre coelhos e lebres: pertencem à mesma família, mas têm as próprias peculiaridades
Por Flipar
Ambos pertencem à família Leporidae, o que explica por que compartilham várias características em comum, como orelhas longas, dentes incisivos e patas traseiras fortes adaptadas para saltar.
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A estrutura corporal é o primeiro indicativo da separação entre as espécies. Os coelhos, como o coelho-europeu, são geralmente menores e têm corpo mais compacto.
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Em termos de comportamento, os coelhos são mais sociáveis e podem viver em colônias, enquanto as lebres preferem ficar mais solitárias.
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A dieta dos dois animais é bastante semelhante, composta principalmente por vegetação, como gramíneas, folhas e cascas de plantas ? o que muda é a forma como eles selecionam e processam esses alimentos.
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Devido ao seu tamanho maior e à necessidade de sustentar uma musculatura para corridas de longa distância, as lebres consomem uma variedade maior de vegetação robusta.
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Apesar de muitas vezes serem confundidos com roedores, coelhos e lebres pertencem a um grupo diferente, embora tenham dentes semelhantes.
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Quando ameaçado, um coelho corre para se esconder em sua toca subterrânea. Uma lebre, por outro lado, confia na sua velocidade e resistência, fugindo em campo aberto e alcançando até 70 km/h em ziguezague para despistar predadores.
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Vale mencionar que, diferentemente do que os desenhos animados sugerem, a cenoura não é o alimento principal desses animais na natureza. Por ser rica em açúcar, ela deve ser consumida com moderação, especialmente por coelhos domésticos.