Diferentes espécies de ursos: conheça mais sobre elas
Por Flipar
Predadores e reprodução ? Filhotes podem ser caçados por lobos e tigres, mas adultos não têm predadores naturais. Acasalam no verão, com gestação de 6 a 8 meses. Vivem até 30 anos.
Foto de Janko Ferlic / Pexels
Urso-polar (Ursus maritimus)
Habitat e características físicas ? Vive no Ártico, em regiões de gelo marinho, caçando focas. Pode pesar 800 kg e atingir 3 metros, com pelagem branca e pele negra para absorver calor.
Nasa/Wikimedia Commons
Comportamento e habilidades ? Extremamente agressivo e excelente nadador, pode detectar presas a quilômetros de distância. Usa sua força para quebrar o gelo e caçar.
Autor anônimo/Wikimedia Commons
Urso-negro-americano (Ursus americanus)
Habitat e características físicas ? Vive na América do Norte, em florestas e montanhas, adaptando-se até a áreas urbanas. Mede até 2 metros e pesa 300 kg, com pelagem variando entre preto, marrom e branco.
MaskedLynx - wikimedia commons
Urso-negro-asiático (Ursus thibetanus)
Habitat e características físicas ? Vive em florestas montanhosas da Ásia, incluindo o Himalaia e Japão. Mede 1,9 metros, pesa 200 kg e tem um "V" branco no peito.
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Ágil e bom escalador, passa muito tempo em árvores. Pode ser agressivo quando ameaçado e tem uma mordida forte.
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Filhotes podem ser caçados por tigres e leopardos. Acasalam no verão, com gestação de 7 meses. Vivem até 30 anos.
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Urso-de-óculos (Tremarctos ornatus)
Habitat e características físicas ? Encontrado nos Andes, vive em florestas tropicais e montanhosas. Mede 1,8 metros, pesa 140 kg e tem manchas claras ao redor dos olhos.
Foto de Luc / Pexels
Tímido e excelente escalador, passa boa parte do tempo em árvores. Alimenta-se de frutas, folhas e pequenos animais.
Foto de Alfred Franz / Pexels
Jaguares podem caçar filhotes, mas adultos não têm predadores naturais. Gestação de 6 a 7 meses, com 1 a 2 filhotes. Vivem 20 anos.
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Urso-beiçudo (Melursus ursinus)
Habitat e características físicas ? Vive na Índia e Nepal, em florestas secas e savanas. Mede 1,9 metro pesa 140 kg e tem focinho alongado adaptado para sugar insetos.
Foto de Kevin Bidwell / Pexels
Usa garras para cavar cupinzeiros e formigueiros. Pode ser agressivo se ameaçado, mas tem visão fraca e depende do olfato.
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Tigres e leopardos caçam filhotes. Acasala no outono, com gestação de 6 meses. Filhotes andam nas costas da mãe. Vivem 20 anos.
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Urso-malaio (Helarctos malayanus)
Habitat e características físicas ? Vive no Sudeste Asiático, em florestas tropicais da Malásia e Indonésia. Pequeno, mede 1,5 metros e pesa 65 kg, com mancha dourada no peito.
MAKY.OREL/Wikimedia Commons
Tigres e leopardos caçam filhotes. Gestação de 3 a 6 meses, com 1 ou 2 filhotes. Vivem até 25 anos.