Descubra as sutis diferenças entre caranguejos e siris
Por Flipar
Os caranguejos e siris pertencem à infraordem Brachyura dos crustáceos, que tiveram origem no período Jurássico, há cerca de 180 milhões de anos. Os ancestrais dos caranguejos tinham formas diversas, com características como olhos compostos grandes e apêndices em forma de remo.
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A evolução dos caranguejos e siris envolveu adaptações a diferentes habitats, incluindo ambientes marinhos, de água doce e terrestres. Os siris, por exemplo, desenvolveram membros adaptados à natação.
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A principal diferença entre caranguejos e siris reside no formato das patas traseiras. Os primeiros as apresenta de forma pontiagudas e finas, mais adequadas para andar e escalar.
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Os siris, por sua vez, têm as patas traseiras achatadas e amplas, que lhes permitem nadar com facilidade. De modo geral, eles são menores do que os caranguejos (50 cm de tamanho), com uma envergadura máxima de cerca de 20 cm.
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Os siris têm uma carapaça mais estreita e alongada, com espinhos laterais, enquanto os caranguejos têm uma carapaça mais larga e arredondada.
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O siri tem características adaptadas para viver exclusivamente no mar, enquanto os caranguejos são mais versáteis em termos de habitat, podendo ser encontrados em água doce e na terra.
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Além disso, os caranguejos caracterizam-se por sua carapaça achatada e por possuírem abdômen extremamente reduzido em comparação com outros crustáceos, localizados abaixo do cefalotórax.
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Possuem cinco patas (chamadas de pereópodes) na região do cefalotórax, sendo a primeira delas modificada em quela (garra) e as outras quatro especializadas em locomoção (reptação), terminadas em pontas duras.
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A palavra "caranguejo" provém do termo castelhano cangrejo, que, por sua vez, vem do diminutivo latino cancriculus ("pequeno cancro"), tendo a mesma origem da palavra "câncer".
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Os ovos de Brachyura se localizam no abdômen das fêmeas, que é dobrado e os incuba até o momento em que estão desenvolvidos o suficiente para serem desovados.
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Os caranguejos também desempenham um papel importante nos ecossistemas, como a manutenção dos manguezais, onde vivem, contribuindo para a ciclagem de nutrientes e aeração do solo.
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Assim, os siris também desempenham um papel vital nos ecossistemas aquáticos, contribuindo para o equilíbrio e funcionamento dos sistemas. Eles participam da cadeia alimentar, atuam como predadores e presas, e auxiliam na reciclagem de nutrientes.
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Os siris são onívoros, alimentando-se de uma variedade de organismos, como fungos, bactérias, algas, detritos orgânicos, moluscos e outros crustáceos. Eles também são presas de peixes, aves e outros animais marinhos.
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Caranguejos e siris são crustáceos muito consumidos na alimentação, especialmente em regiões litorâneas. Afinal, são carnes brancas, ricas em proteína e pobres em gordura.
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Eles podem ser preparados de diversas formas, como em ensopados, caldos e casquinhas. São também fonte de cálcio, magnésio e fósforo, essenciais para a saúde dos ossos e dentes.
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De modo geral, essa é uma característica bem comum na carne de pescados e frutos do mar e, portanto, seu consumo é extremamente saudável. Também é recomendado, especialmente, para pessoas que buscam por uma dieta com poucas calorias.
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As carnes de siri e caranguejo também são ótimas fontes de vitaminas, especificamente vitamina A, vitaminas do complexo B e vitamina C. Eles são animais ricos em zinco, sais minerais e cálcio (excelente para idosos, pois é essencial para indivíduos que possuem doenças nos ossos e articulações).Eles são fontes de proteínas magras, essenciais para a recuperação muscular e a saúde dos tecidos.
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É importante estar ciente da possibilidade de alergias a frutos do mar, assim como evitar o consumo em excesso. No modo de preparo, também o uso de ingredientes com alto teor de gordura ou sal podem influenciar. O magnésio e o triptofano presentes nos caranguejos podem ajudar a reduzir os sintomas da menopausa, como ondas de calor e oscilações de humor.