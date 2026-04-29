Diversos tipos de mel e sua utilização: descubra e aproveite
Por Flipar
Ele diminui os níveis de colesterol "ruim" (LDL) e aumenta o colesterol "bom" (HDL) do corpo. Ainda ajuda a regular os níveis de triglicerídeo. Evita acúmulo de gordura nas artérias e o desenvolvimento de doenças cardíacas. O mel também possui ação antimicrobiana, ajudando a combater infecções causadas por fungos, vírus e bactérias.
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Por isso, é frequentemente utilizado como aliado natural no alívio de sintomas respiratórios. Seu consumo pode ajudar a suavizar a garganta irritada e reduzir a tosse de forma eficaz. A substituição do açúcar pelo mel, usado como adoçante natural, ajuda a manter a estabilidade dos níveis de açúcar no sangue.
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O mel possui propriedades que reduzem o tempo de cicatrização. Ele esteriliza feridas reduzindo a dor, o cheiro e o tamanho, facilitando a cura. É considerado mais eficaz do que alguns curativos. Ele também reduz a inflamação e inchaço da garganta e dos pulmões, sendo eficiente ainda nos casos de gripe e resfriado, melhorando também a qualidade do sono.
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O mel é um prebiótico muito potente que nutre as bactérias boas que vivem no organismo. Facilita a digestão e ajuda a regular o intestino. Pode ser batido com frutas para vitaminas.
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E é ótimo adoçante natural para chás. O chá de mel com canela, por exemplo, ajuda a melhorar o processo digestivo como um todo. E com a vantagem de deixar um cheiro delicioso na cozinha.
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O uso do mel no lugar do açúcar também melhora a memória e os níveis de ansiedade, sendo especialmente recomendado para mulheres na menopausa e pós-menopausa.
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O mel possui propriedades anti-inflamatórias, analgésicas e cicatrizantes, que reduzem o sangramento e aliviam a dor e a coceira causadas pelas hemorroidas. Basta misturar mel, azeite e cera de abelha e aplicar no local.
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O mel não é aconselhado para crianças até 3 anos de idade porque o intestino, ainda imaturo, pode permitir a entrada de pequenos microorganismos, presentes no mel, que podem causar infecções
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Existem vários tipos de mel, todos saudáveis. A escolha depende do gosto pessoal, conforme o sabor e o odor do produto. Veja alguns.
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Mel de laranjeira - Produzido em Minas Gerais e São Paulo, tem cor clara, aroma suave e sabor levemente cítrico. Ajuda a combater a insônia.
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Mel de eucalipto - Um dos tipos mais populares, é muito usado para aliviar dor de garganta, sinusite e resfriados por conta de sua ação expectorante.
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Mel de uruçu - Produzido no Nordeste, é amarelado e tem sabor puxado para o própolis. Sua fabricação é feita por abelhas sem ferrão - "uruçu" vem do tupi "eiru su", que significa "abelha grande". Tem bastante água.
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Mel de borá - Produzido no Sudeste, diferencia-se porque tem sabor puxado para o salgado e é levemente ácido. Por isso, ele é muito usado para acompanhar queijos, peixes e pratos mais elaborados.
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Mel de cipó-uva - Muito usado na medicina popular, ajuda a aliviar cólicas intestinais, dores nos rins, atua como desintoxicante natural e ajuda o corpo a reter magnésio. Tem coloração âmbar clara e sabor adocicado.
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Mel jataí - Produzido em todo o Brasil, tem cor clara e sabor levemente ácido. Ameniza os sintomas de gripe, com ação descongestionante. Aumenta a imunidade do organismo.
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Mel de caju - Feito com suco da fruta, é muito utilizado como remédio para anemia: concentrar seis vezes mais vitamina C do que o fruto - nutriente indispensável para a absorção de ferro pelo organismo.
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Pessoas com diabetes não devem consumir mel, pois, embora ele tenha um índice glicêmico menor que o açúcar comum, eleva a taxa de glicose do sangue.
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1 colher de sopa de mel tem 18 calorias, 5g de carboidratos, 0,6 mg de cálcio, 0,3 mg de magnésio, 6 mg de potássio, 0,4 mg de sódio, 1,86g de glicose e 2,28g de frutose.