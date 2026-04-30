Vigília, Saara e investimento de R$ 20 milhões: o Rio se prepara para a maior noite da “Loba” Shakira
Por Flipar
A cantora também compartilhou conteúdos relacionados à música ?Choka Choka?, parceria recente com Anitta, o que alimentou especulações sobre uma possível apresentação conjunta no palco. A expectativa do público cresceu ainda mais após a divulgação de um vídeo em que ambas aparecem juntas em uma coreografia.
Reprodução/Redes Sociais
Entre os itens mais procurados estão acessórios tradicionais em shows no Brasil como os leques, usados tanto para enfrentar o calor quanto para coreografias da plateia. Há até um modelo igual ao usado pela própria Shakira: o original custa R$ 79, mas existem outras versões mais acessíveis nas prateleiras.
Montagem/Reproduc?a?o
Ainda assim, as camisetas continuam como o produto mais popular, disponíveis em diferentes estampas, cores e faixas de preço ? há peças entre R$ 60 e R$ 140 ?, o que garante opções para todos os perfis de fãs que pretendem marcar presença no evento.