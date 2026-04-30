Entenda como se forma a chuva de granizo

A chuva de granizo é um fenômeno meteorológico caracterizado pela queda de pedras de gelo, conhecidas como granizo ou saraiva, que se formam em nuvens de tempestade, especialmente em cumulonimbus.
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Essas pedras podem variar de poucos milímetros até vários centímetros de diâmetro, podendo causar danos significativos dependendo do seu tamanho, densidade e velocidade de queda.
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A formação do granizo ocorre quando fortes correntes ascendentes dentro dessas nuvens transportam gotículas de água para altitudes muito elevadas.
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Quando essas gotículas super-resfriadas (em estado líquido abaixo de 0°C) são carregadas para muito alto, elas congelam ao entrar em contato com partículas como poeira ou gelo.
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Esses embriões de granizo são mantidos em suspensão pelas correntes de ar, crescendo em camadas à medida que mais água líquida se congela ao seu redor.
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Algumas pedras de granizo podem ter entre 5 e 200 mm. Os formatos são irregulares. As redondinhas atraem a atenção.
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A maioria das pedras é pequena. Mas há granizos grandes que podem até matar. Na foto, um pedaço de granizo que caiu nos EUA, em Dakota do Sul, tinha 20 cm e 880 gramas. Quase 1 kg!
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A ocorrência de granizo é mais comum em regiões de clima temperado e tropical durante as estações mais quentes, especialmente na primavera e no verão, quando há maior incidência de tempestades intensas.
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Em 2022, uma forte chuva de granizo em Minas Gerais deixou ruas tomadas por gelo e grandes trechos intransitáveis.
Pacientes da Unidade de Pronto Atendimento em Uberaba tiveram que ser transferidos, pois as pedrinhas de gelo destruíram partes da UPA.
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Ninguém ficou ferido, mas houve vários danos no corredor, em salas de atendimento e na recepção.
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De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), pedaços pequenos de gelo, abaixo dos 5 mm, são classificados como bolas de gelo, bolas de neve ou granizo mole. Para os leigos, tudo é granizo.
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Muitas pessoas costumam "capturar" as pedrinhas de granizo para tirar fotos. Agora que conferiu essas dicas, é bom tomar cuidado antes de sair por aí em chuvas desse tipo.