Capelas ao redor do mundo oferecem espaÃ§os de fÃ© e contemplaÃ§Ã£o

Por Flipar
Muitas sÃ£o construÃ­das em locais de devoÃ§Ã£o, como santuÃ¡rios ou propriedades privadas. Seu tamanho reduzido e funÃ§Ã£o especÃ­fica diferenciam-nas das grandes catedrais e basÃ­licas.
DivulgaÃ§Ã£o
A origem das capelas remonta ao Cristianismo primitivo, quando fiÃ©is criavam pequenos espaÃ§os para culto em casas ou cavernas. Na Idade MÃ©dia, nobres e monarcas construÃ­ram capelas particulares em castelos e palÃ¡cios
Bocachete/WikimÃ©dia Common
Com a expansÃ£o do cristianismo, elas se espalharam pela Europa e, depois, pelo mundo atravÃ©s de missÃµes religiosas. Hoje, podem ser encontradas em escolas, hospitais, aeroportos e locais turÃ­sticos. Veja algumas capelas de beleza chamativa.
Flickr Sergei Gussev
Capela Sistina (ItÃ¡lia) ? 1473-1481 - No Vaticano, Ã© famosa pelos afrescos de Michelangelo, como A CriaÃ§Ã£o de AdÃ£o. Utilizada para eventos papais, impressiona pelo teto ricamente decorado. Seu destaque Ã© O JuÃ­zo Final, pintado em 1536-1541.
ReproduÃ§Ã£o do Youtube
Saint-Chapelle (FranÃ§a) ? 1242-1248 - Localizada em Paris, possui vitrais gÃ³ticos deslumbrantes que criam efeitos incrÃ­veis com a luz. ConstruÃ­da no sÃ©culo XIII para abrigar relÃ­quias sagradas. Sua arquitetura refinada encanta visitantes do mundo todo.
Flickr Luciano Guelf
Capela Real de Granada (Espanha) ? 1505-1517 - Acolhe os tÃºmulos dos Reis CatÃ³licos e combina estilos gÃ³tico e renascentista. O altar-mor e os vitrais aumentam sua grandiosidade. Seu acervo inclui arte sacra e objetos histÃ³ricos espanhÃ³is.
Flickr Ricky Coronel
Capela da Medalha Milagrosa (FranÃ§a) ? 1815 - Local de peregrinaÃ§Ã£o onde a Virgem Maria teria aparecido a Catarina LabourÃ©. Seu interior simples inspira espiritualidade e devoÃ§Ã£o. FiÃ©is acreditam no poder das oraÃ§Ãµes feitas ali.
- Flickr Zygmunt Boro
Capela de SÃ£o Miguel (Portugal) ? SÃ©culo XVI - Situada na Universidade de Coimbra, possui teto pintado e um impressionante Ã³rgÃ£o barroco. Pequena, mas repleta de detalhes manuelinos. Era usada para cerimÃ´nias acadÃªmicas e religiosas.
- Flickr CCDRC
Capela das Pedras (EUA) ? 1956 - ConstruÃ­da no meio das rochas em Sedona, Arizona, tem um design moderno e impactante. Uma grande cruz de vidro domina sua fachada. Seu interior simples contrasta com a paisagem grandiosa.
Beyond My Ken /WikimÃ©dia Commons
Capela de SÃ£o BasÃ­lio (RÃºssia) ? 1555-1561 - Parte da Catedral de SÃ£o BasÃ­lio, em Moscou, com cÃºpulas coloridas icÃ´nicas. Cada capela interna tem murais ricamente decorados. Foi construÃ­da por ordem de Ivan, o TerrÃ­vel.
- Flickr Zygmunt Boro e ReproduÃ§Ã£o do X @YourMoscowGuide, @Russia e @Russia
Capela de Thorncrown (EUA) ? 1980 - No Arkansas, sua estrutura de vidro e madeira se integra Ã  floresta. Grandes janelas permitem a entrada de luz natural. Um exemplo marcante da arquitetura orgÃ¢nica moderna.
ReproduÃ§Ã£o do X @Richard98476203 e @Havenlust
Capela do Rei (Reino Unido) ? 1475-1528 - No Castelo de Windsor, abriga tÃºmulos de monarcas britÃ¢nicos. Destaca-se pelos vitrais medievais e teto gÃ³tico impressionante. Foi palco de casamentos da famÃ­lia real.
Jack Pease?wikimÃ©dia Commons
Capela de Ronchamp (FranÃ§a) ? 1954 - Projetada por Le Corbusier, tem formas curvas e assimÃ©tricas inovadoras. Pequenas aberturas na parede criam um jogo Ãºnico de luz. Apesar da simplicidade, transmite paz e introspecÃ§Ã£o.
Flickr Beatriz Lopes
Capela de St. Gildas (FranÃ§a) ? SÃ©culo XI - Esculpida em uma encosta rochosa na Bretanha, tem um ar rÃºstico e mÃ­stico. Diz-se que foi retiro do monge Gildas no sÃ©culo XI. Seu isolamento a torna ideal para contemplaÃ§Ã£o.
ReproduÃ§Ã£o do X @Stara0nonymous
Capela do Senhor da Pedra (Portugal) ? 1686 - ConstruÃ­da sobre uma rocha Ã  beira-mar, em Vila Nova de Gaia. O mar a envolve durante tempestades, criando um cenÃ¡rio dramÃ¡tico. Ã‰ um local de culto e peregrinaÃ§Ã£o religiosa.
- Flickr Richard Jack
Capela de SÃ£o Miguel da Agulha (FranÃ§a) ? SÃ©culo X - Esculpida na rocha no Monte SÃ£o Miguel, tem acesso difÃ­cil, mas vista incrÃ­vel. Seu interior simples reflete seu uso medieval por monges. Pequena e austera, transmite paz e espiritualidade.
ReproduÃ§Ã£o do X @histories_arch
Capela de Kizhi Pogost (RÃºssia) ? 1714 - Feita inteiramente de madeira, sem pregos, fica em uma ilha no Lago Onega. Suas cÃºpulas esculpidas criam um visual impressionante. Representa a maestria dos carpinteiros russos antigos.
Flickr Ines Neuhauser

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