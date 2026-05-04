A ‘maldição’ do número 27 na música: dezenas de artistas morreram com essa idade
Por Flipar
A maldição é tão propagada que foi criado um grupo chamado Clube dos 27, reunindo nomes que perderam a vida com essa idade. Os mais famosos estão neste cartaz de divulgação. Em seguida, mostramos um a um.
Psychology Forever wikimedia commons
Jimi Hendrix - Guitarrista americano, o maior da história , morreu em 18/9/1970 - Asfixia pelo próprio vômito, após tomar pílulas para dormir.
Divulgação
Janis Joplin ? Cantora americana, ícone do rock e do blues, morreu em 4/10/1970 ? Overdose de heroína, encontrada sem vida em um quarto de hotel em Los Angeles.
Don Hunstein / Divulgação
Kurt Cobain - Vocalista e guitarrista da banda norte-americana Nirvana, se suicidou em 5/4/1994.
Brian Jones - Guitarrista inglês, fundador do Rolling Stones - Morreu em 3/7/1969 - Afogado numa piscina.
Divulgação
Jim Morrison - Cantor americano - Vocalista do The Doors - Morreu em 3/7/1971- Parada cardíaca por overdose de heroína.
Domínio público
Amy Winehouse - Cantora inglesa - Morreu em 23/7/2011 - Parada cardíaca por consumo excessivo de álcool.
Fionn Kidney - wikimedia commons
Além destes, que são sempre citados no Clube dos 27 e que fazem parte do famoso cartaz do grupo, outros músicos também morreram aos 27 anos.
Greyerbaby pixabay
Ron McKernan - Vocalista e tecladista americano da banda Grateful Dead - Morreu em 8/3/1973 - Hemorragia causada por alcoolismo.
Zoooma - Flickr
Richey Edwards - Guitarrista galês da banda Manic Street Preachers - Morreu em 1/2/1995 - Suicídio.
Masao Nakagami wikimedia commons
Leandro Breda - Cantor da dupla sertaneja Andres e Leandro - Morreu em 12/4/2020 - Dengue hemorrágica.