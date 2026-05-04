Hortelã refresca o hálito e facilita a digestão; aproveite
Por Flipar
Com um papel significativo no alívio de problemas digestivos, como má digestão, acidez, náuseas e vômitos, a hortelã também possui efeitos calmantes e sedativos que podem reduzir a ansiedade, melhorar o humor e a qualidade do sono.
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Além de ajudar a combater gases intestinais, é uma aliada em remédios caseiros para flatulências, devido às suas propriedades antiespasmódicas, que diminuem os movimentos intestinais e previnem a formação de gases.
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A hortelã pode ser consumida de várias formas, como chá, sucos e vitaminas, ou utilizada para aromatizar sopas e sobremesas.
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Também está disponível em óleo, cápsulas e produtos cosméticos. Saiba, então, alguns dos benefícios da hortelã.
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Os compostos presentes na hortelã, como a carvona, possuem ação antiespasmódica e ajudam a aliviar cólicas, má digestão, gases e sintomas da síndrome do intestino irritável.
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Estudos sugerem que o consumo de chá de hortelã pode ajudar a equilibrar os níveis hormonais em mulheres, especialmente em casos de ovário policístico, reduzindo os androgênios.
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Os compostos fenólicos encontrados são benéficos para a saúde cognitiva e emocional, auxiliando na melhoria da capacidade mental e do humor.
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A hortelã pode ser comprada em lojas de produtos naturais, farmácias de manipulação ou mercados, e também pode ser cultivada em casa.
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No entanto, existem contraindicações. A hortelã deve ser evitada por pessoas com refluxo grave, hérnia de hiato, crianças menores de 5 anos e indivíduos com problemas renais ou hepáticos, consumindo-a apenas sob orientação médica.
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Durante a gravidez, o uso de hortelã em grandes quantidades pode ser prejudicial, e a segurança durante a amamentação não é bem documentada.
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Existem mais de 25 espécies de hortelã, sendo as mais conhecidas no Brasil a Mentha piperita e a Mentha spicata. As diferenças entre elas incluem formato das folhas, caules, cor e sabor.
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Ela também pode ser consumida fresca em saladas, sopas ou como tempero em pratos variados. A quantidade recomendada é de cerca de 50 gramas de folhas por dia.
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Contudo, é importante ter cautela no consumo, especialmente em pessoas com anemia ou condições especiais de saúde, uma vez que a absorção de ferro pode ser afetada e seu uso excessivo pode causar contrações uterinas e outros problemas de saúde.
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Com esses benefícios e aplicações, a hortelã se destaca como uma planta medicinal versátil e poderosa, merecendo um lugar especial na alimentação e na medicina natural.