Uma atividade que estimula a concentraÃ§Ã£o, o raciocÃnio, a memÃ³ria e a coordenaÃ§Ã£o motora. Essa atividade manual promove o bem-estar ao reduzir o estresse e a ansiedade, aumentando os nÃveis de hormÃ´nios de prazer como a dopamina e a serotonina
Maria Lucia Vergetti instagram
Em primeiro lugar, o Dia Mundial do CrochÃª procura unir a comunidade global desta atividade em torno de uma paixÃ£o comum, assim como reconhecer a importÃ¢ncia dessa arte.
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Ã‰, portanto, uma oportunidade para crocheteiras e crocheteiros ao redor do mundo compartilharem suas habilidades nesta arte Ãºnica e inspiradora.