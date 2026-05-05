Entre a indumentÃ¡ria e a decoraÃ§Ã£o, o crochÃª estimula raciocÃ­nio e concentraÃ§Ã£o

Por Flipar
O crochÃª e outras artes manuais tÃªm se mostrado ferramentas valiosas no enfrentamento do Alzheimer. Ao estimular o cÃ©rebro, melhorar a saÃºde mental e promover a socializaÃ§Ã£o e oferecem benefÃ­cios significativos para a prevenÃ§Ã£o e o tratamento da doenÃ§a.
- Dominio Publico/hippopx.com
Uma atividade que estimula a concentraÃ§Ã£o, o raciocÃ­nio, a memÃ³ria e a coordenaÃ§Ã£o motora. Essa atividade manual promove o bem-estar ao reduzir o estresse e a ansiedade, aumentando os nÃ­veis de hormÃ´nios de prazer como a dopamina e a serotonina
Maria Lucia Vergetti instagram
Em primeiro lugar, o Dia Mundial do CrochÃª procura unir a comunidade global desta atividade em torno de uma paixÃ£o comum, assim como reconhecer a importÃ¢ncia dessa arte.
Dianakc - wikimedia commons
Ã‰, portanto, uma oportunidade para crocheteiras e crocheteiros ao redor do mundo compartilharem suas habilidades nesta arte Ãºnica e inspiradora.
Pixabay
Na prÃ©-histÃ³ria, desenhos do PaleolÃ­tico sugerem que tÃ©cnicas semelhantes ao crochÃª eram usadas para criar redes de pesca e outras estruturas.
Pixabay
AlÃ©m disso, existem indÃ­cios de prÃ¡ticas manuais em diferentes culturas, como na China. Por lÃ¡, bonecos eram feitos com essa tÃ©cnica, assim como no Egito, AmÃ©rica do Sul e Oriente MÃ©dio.
Pixabay
Uma das teorias mais aceitas aponta que o crochÃª evoluiu do "bordado de tambor". Essa Ã© uma tÃ©cnica chinesa trazida para a Europa por volta do sÃ©culo XVII, onde o fio era trabalhado por baixo de um tecido esticado em um bastidor.
As agulhas encontradas na antiguidade eram basicamente feitas de ossos e madeira. Posteriormente, com a evoluÃ§Ã£o tecnolÃ³gica, elas comeÃ§aram a ser inteiras e com o gancho fixo.
Alvesgaspar wikimedia commons
Atualmente, hÃ¡ uma infinidade de tipos de agulhas, feitas de aÃ§o, alumÃ­nio, bambu, acrÃ­lico e com cabo ergonÃ´mico.
Pixabay
O crochÃª, entÃ£o, ganhou grande popularidade na Europa, especialmente na FranÃ§a e, mais tarde, na Irlanda, onde se tornou uma fonte de renda para muitas mulheres durante a fome de batata. Uma Ã©poca que deu origem ao famoso "crochÃª irlandÃªs".
Pixabay
A disseminaÃ§Ã£o da tÃ©cnica ajudou a salvar diversas famÃ­lias. Afinal, homens, mulheres e crianÃ§as aprenderam a crochetar durante o perÃ­odo e passaram a sustentar suas casas com esse trabalho.
Alvesgaspar wikimedia commons
A publicaÃ§Ã£o das primeiras revistas com padrÃµes de crochÃª, a partir de 1850, foi um marco, algo que permitiu que a tÃ©cnica se espalhasse e se tornasse mais acessÃ­vel.
Pixabay
A tÃ©cnica, antes vista como uma forma de artesanato refinado para a nobreza, tornou-se um passatempo e uma forma de trabalho para diversas classes sociais, transmitida entre geraÃ§Ãµes.
Pixabay
Surge entÃ£o o ?crochÃª no ar?, tÃ©cnica francesa que utilizava apenas linha e agulha, como conhecemos. Afinal, anteriormente tinha um ?tambour?, como nos bordados.
Pixabay
O crochÃª chegou ao Brasil com os colonizadores europeus no sÃ©culo XIX, sendo inicialmente adotado pelas elites urbanas que tinham acesso a revistas e manuais importados.
Pixabay
Tornou-se uma tradiÃ§Ã£o forte e sÃ­mbolo de resistÃªncia e empreendedorismo, especialmente na regiÃ£o Nordeste, e se transformou em uma arte popular passada de geraÃ§Ã£o em geraÃ§Ã£o.
Pixabay
O baixo custo de materiais e a praticidade da tÃ©cnica fizeram do crochÃª uma importante fonte de renda, permitindo que mulheres pudessem conciliar essa atividade com trabalhos domÃ©sticos e de cuidado com os filhos.
Pixabay
Em muitas comunidades, o crochÃª se tornou uma ferramenta de empoderamento, o que proporcionou uma fonte de renda sustentÃ¡vel e agregando valor a itens bÃ¡sicos como panos de prato.
Pixabay
O modelo de crochÃª grampo consiste na produÃ§Ã£o de peÃ§as, como blusas e cachecÃ³is, atravÃ©s de um grampo ou tear que cria tiras de argolas.
Pixabay
O Granny Square, conhecido como ?quadrados da vovÃ³?, como ficaram misturavam diversos pontos e cores e eram utilizados para roupas, colchas e almofadas. Foi extremamente popularizado devido ao movimento hippie, a partir da dÃ©cada de 1960.
Pixabay
O crochÃª peruano possui pontos grandes, que formam argolas largas e sÃ£o muito trabalhadas. Para a criaÃ§Ã£o, se utiliza um rolo ou cabo de madeira e Ã© utilizado para fazer bolsas e gorros.
Pixabay
Atualmente, o crochÃª Ã© reconhecido na alta costura e na decoraÃ§Ã£o, com marcas e designers trazendo a tÃ©cnica para as passarelas e interiores.
DivulgaÃ§Ã£o
A prÃ¡tica continua a evoluir com novas cores e materiais, sendo tambÃ©m vista como um passatempo relaxante e uma forma de terapia para muitas pessoas.
Pixabay
Desde 2017 a 2019, o crochÃª esteve em alta, mas a partir do aumento das prÃ¡ticas manuais durante o perÃ­odo de pandemia, a tÃ©cnica ganhou uma notoriedade ainda maior, de forma mais moderna.
DivulgaÃ§Ã£o

Veja mais Top Stories