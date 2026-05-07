Os “superpoderes” de animais que fazem coisas realmente impressionantes
Por Flipar
Embora ainda não tenham sido feitos testes em humanos, os resultados preliminares são animadores.
Sandeep Handa por Pixabay
Em testes de laboratório, os cientistas colocaram ?fatias? de tumores de câncer de mama em camundongos e ensinaram 35 formigas a associar a urina desses roedores com açúcar.
Egor Kamelev Pexels
As formigas passaram mais tempo próximas das urinas cancerígenas do que das saudáveis.
Poranimm Athithawatthee Pexels
A habilidade das formigas vem dos receptores olfativos, presentes em suas antenas, que geralmente elas usam para encontrar comida e farejar parceiros. Confira outros animais que têm ?superpoderes?!
Egor Kamelev pexels
Água-viva Turritopsis nutricula: Essa água-viva possui uma habilidade cobiçada por muita gente: a imortalidade! Esse bicho consegue restaurar os tecidos, fazendo com que as fases da vida regridam.
reprodução youtube
Camaleão: Se existe um animal com o poder de ficar invisível, é o camaleão. Além de usar a habilidade para fugir de predadores, ele a usa principalmente para se comunicar com outros camaleões e controlar a temperatura corporal.
Egor Kamelev pexels
Baiacu Espinho (ou peixe-ouriço): Ao contrário de outros baiacus, essa espécie possui espinhos por todo o corpo. Ao absorver água ou ar, o Baiacu Espinho consegue se inflar para assustar predadores. Ele pode atingir até três vezes o seu tamanho natural!
Stelio Puccinelli unplash
Como se não bastasse ?superpoder?, o Baiacu ainda é um dos peixes mais venenosos do mundo e é capaz de liberar tetrodotoxina, uma substância que ataca o sistema nervoso. E aí, vai encarar?
wikimedia commons George Parrilla
Peixe-leão-vermelho: Ao se deparar com algum perigo, esse peixe ergue as barbatanas dorsais, que contêm glândulas venenosas, e aponta para os inimigos. Mais um que pode entrar para os ?Vingadores? do mundo animal!
wikimedia commons Jens Petersen
Porco-espinho: Outro animal que usa espinhos para se proteger é o velho conhecido porco-espinho. Na verdade, ao contrário do que seu nome diz, ele tem pelos tão rígidos que chegam a ser chamados de espinhos. Alguns podem atingir até 50 centímetros!
Jürgen por Pixabay
Sapo peludo: E não é que existe um ?Wolverine da vida real??! Esse sapo possui garras feitas de ossos e, para colocá-las para fora, ele precisa romper a pele e quebrar os próprios dedos. E mais: ele ainda é capaz de se regenerar depois.
wikimedia commons Em?ke Dénes
Planária: Esses vermes que pertencem ao filo ?Platelmintos? são capazes de se multiplicar caso sejam partidos ao meio ou mesmo cortados em vários pedaços. Cada parte dele se regenera e assim uma nova planária ressurge.
wikimedia commons Eduard Solà
É possível até mesmo remover uma célula e a partir dela se desenvolverá um verme novinho em folha!
wikimedia commons Xavier japiot
Peixe Arqueiro: Esse peixe, natural da Ásia e da Oceania, é capaz de cuspir um filete de água em direção a suas presas, incluindo até insetos que estejam fora d?água!
wikimedia commons Chrumps
Onthophagus taurus: Considerado o inseto mais forte do mundo, essa espécie de besouro é capaz de carregar 1.141 vezes o seu próprio peso, o que equivale a um ser humano de 70 kg conseguir levantar 80 toneladas!
wikimedia commons Lee Cain
Descoberto em 1998, na Indonésia, o Polvo Mímico é a única espécie conhecida capaz de assumir as características de outras espécies de animais. Faz lembrar a Mística, personagem dos X-Men que assume a forma do que quiser.