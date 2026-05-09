A história surpreendente da Torre Eiffel, ícone do turismo no mundo
Por Flipar
A torre foi feita para a Exposição Universal de 1889, que comemorava o primeiro centenário da Revolução Francesa. Não seria um monumento permanente. Foi construída para durar somente 20 anos.
domínio público
O nome se deve ao engenheiro que projetou a torre: Gustave Eiffel. Ele apresentou o projeto para outras cidades antes de Paris, dentre elas Barcelona, e foi rejeitado por todas.
Reprodução do site toureiffel.paris/fr
O poeta e romancista François Coppée também meteu o malho na torre: ?Mastro de ferro com acabamento duro e confuso e engrenagem deformada?.
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E o escritor Guy de Maupassant chegava a fazer refeições no restaurante da torre porque era o único lugar de onde não se via a torre, que ele descrevia como "esqueleto gigante sem graça, aborto de chaminé de fábrica?.
Félix Nadar - Wikimédia Commons
A Torre Eiffel foi construída em 2 anos, 2 meses e 5 dias - um período considerado curto para as dimensões da torre e o padrão da época. Especialistas afirmaram que a construção foi extremamente precisa.
reprodução do livro La Tour de 300 Mètres
A Torre Eiffel mede 324 metros, somando-se os 24 metros da antena de rádio. É a estrutura mais alta de Paris e a quinta mais alta da França.
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Em baixas temperaturas, o metal faz com que a torre 'encolha'. No verão, ela mede até 18 cm a mais do que no verão.
divulgação dicasparis.com
Muitas pessoas, com disposição, gostam de subir pela escadaria, pois, ao longo do percurso, há fotografias que mostram a construção da torre.
Reprodução do Youtube canal Max Petterson Monteiro
Hitler nunca subiu a torre, para alívio dos franceses. Pouco antes da tomada de Paris pelos nazistas, os cabos dos elevadores foram cortados. Ele teria que ir pelas escadas. Alemães colocaram uma suástica no alto da torre. Mas um soldado da Resistência escalou a torre para botar uma bandeira francesa no topo.
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A Torre Eiffel é pintada em 3 tons degradée, sendo mais escura na parte de baixo e mais clara no topo. A cada 7 anos, são necessárias 60 toneladas de tinta para pintar os 250 mil m² de superfície da estrutura.
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A iluminação da Torre é feita por 336 holofotes com lâmpadas de sódio de alta pressão, que lhe dão uma aparência dourada. A torre tem 20 mil lâmpadas.
pierre blaché pixabay
No terceiro andar da Torre ainda se conservam as salas usadas por Gustave Eiffel e podem ser vistas através de um vidro. Lá dentro, bonecos de cera retratando o próprio engenheiro e sua esposa, com o inventor da lâmpada, Thomas Edison.
reprodução acasanamala.com
Do alto, se tem uma imagem panorâmica inigualável de Paris.
Equipamentos permitem a visualização aproximada de pontos da cidade, descritos em painéis para que os visitantes saibam o que estão olhando.
Immanuel Giel wikimedia commons
A torre recebe cerca de 7 milhões de turistas por ano.
Símbolo maior de Paris e imagem cartão-postal da França, a Dama de Ferro se mantém exuberante, dominando a paisagem parisiense, como um dos monumentos mais famosos e admirados do planeta.