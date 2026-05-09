Viagens de trem proporcionam paisagens inesquecíveis em vários países
Por Flipar
Ao todo, mais de 300 mil leitores votaram para escolher os melhores da edição 2024. Entre os critérios, eles avaliaram a qualidade das acomodações, comida, serviço, itinerários e valor. Confira agora quais foram os 5 primeiros!
Flickr Mark Busse
5º) Royal Canadian Pacific (pontuação do leitor: 85,67): Considerado um dos trens de luxo mais exclusivos do Canadá, o Royal Canadian Pacific oferece uma viagem pelos deslumbrantes cenários das Montanhas Rochosas.
Flickr Avery Sieben
Com um ambiente luxuoso e histórico, é ideal para quem busca uma experiência íntima e sofisticada, explorando a beleza natural do oeste canadense.
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A viagem tem várias experiências exclusivas e gastronomia requintada. Um dos pacotes mais populares inclui uma viagem de cinco dias pelas montanhas canadenses.
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A exclusividade é tanta que são apenas 24 vagas com preços que partem de R$ 56 mil por pessoa! Que tal?
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4º) Napa Valley Wine Train (pontuação do leitor: 86,50): Este trem percorre a região vinícola do Napa Valley, na Califórnia (EUA), proporcionando uma experiência única para amantes de vinho e gastronomia.
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A bordo deste trem, os passageiros podem desfrutar de uma jornada relaxante pelas vinícolas da Califórnia, com degustações exclusivas e paisagens deslumbrantes.
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Ao todo, o Napa Valley Wine Train conta com 14 experiências sofisticadas a bordo de dois trens luxuosos.
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Os passeios podem levar de 2 horas e meia a 6 horas, alguns deles com workshops para quem quer aprender mais sobre vinhos.
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3º) Rocky Mountaineer (pontuação do leitos: 87,37): Reconhecido mundialmente, o Rocky Mountaineer oferece uma experiência incomparável pelas paisagens montanhosas do oeste canadense.
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Com vagões panorâmicos equipados com cúpulas de vidro, os visitantes têm vistas deslumbrantes das montanhas, dos vales verdejantes e dos rios cristalinos.
ToddPhillips2016/Wikimédia Commons
O serviço de bordo é refinado, com refeições de alta qualidade inspiradas na culinária canadense, e os funcionários são conhecidos por suas histórias e comentários informativos sobre as regiões ao redor.
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O Rocky Mountaineer é um trem diurno, o que significa que ele para durante a noite para que os passageiros descansem em hotéis locais e não percam as paisagens durante o percurso.
Flickr Matt Kooi
2º) British Pullman, a Belmond Train (pontuação do leitor: 91,11): Operado pela Belmond, o British Pullman leva os passageiros em uma viagem no tempo pela Inglaterra.
Flickr Steve McMullin
Partindo de Londres, este trem icônico é decorado no estilo Art Déco dos anos 1920 e 1930, com detalhes luxuosos e artesanais em seus vagões.
Flickr Luxury Train Club
Cada vagão tem sua própria história, tendo transportado membros da realeza e celebridades. Os roteiros variam e incluem passeios a destinos históricos como o Castelo de Canterbury e a cidade de Bath, além de refeições requintadas servidas a bordo.
Instagram @belmondbritishpullman
Alguns passeios incluem chá da tarde, champanhe e até uma história imersiva, em que os passageiros precisam desvendar um assassinato de mentirinha dentro do trem.
Flickr Mark Lynam
1º) Venice Simplon-Orient-Express (pontuação do leitor: 92,75): Com uma reputação lendária, o Venice Simplon-Orient-Express é um dos trens mais glamourosos e exclusivos do mundo.
Flickr David Gubler
As cabines são verdadeiras obras de arte, com decoração inspirada nos anos 20 e 30. As rotas incluem passagens por cidades como Berlim, Budapeste, Londres, Istambul, Paris, Praga, Viena, Veneza, Verona e outras.
- Flickr Alan Parker Photos
As cabines são decoradas em estilo clássico e incluem um serviço impecável, que inclui refeições gourmet servidas em porcelana fina e cristais.
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Só tem um porém: quem quiser desfrutar dessa viagem no tempo cheia de mordomias pode ter que desembolsar mais de R$ 100 mil a depender do roteiro. E aí, vale?