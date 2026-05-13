Artista ‘se transformou’ em Nossa Senhora de Fátima; trabalho levou mais de 10 horas
Por Flipar
"Costumo dizer que eu acabei me encontrando [...] levando a nossa cultura do nosso Nordeste, do nosso Cariri pra todo mundo. E também levando a forma de devoção através da arte", disse ele na época ao g1.
Reprodução/Instagram
Ao longo do século 20, o culto a Fátima se expandiu rapidamente e hoje é um dos mais fortes da Igreja Católica, atraindo milhões de peregrinos anualmente ao Santuário de Fátima, em Portugal.