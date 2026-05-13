Conheça alguns dos animais mais lentos do mundo

Bicho-preguiça- Esse mamífero tem 6 espécies conhecidas no mundo, com uma velocidade média de 0,20 km/h.
Nelson R de Lima wikimedia commons
Tem hábitos alimentares restritos e dorme cerca de 14 horas por dia. Considerado extremamente dócil, infelizmente, está ameaçado de extinção.
Wilkimages por pixabay
Peixe-boi- Conhecido como "vaca marinha", esse mamífero aquático tem 4 espécies no mundo. Atinge velocidade máxima de 5 km/h.
Flickr Edward Blackshaw
O peixe-boi é um animal solitário, mede até 4 metros, pode pesar 800 quilos, e, de acordo com os biólogos, corre risco de extinção.
Motokoka/Wikimedia Commons
Cavalo-marinho- Esses peixes são lentos devido à sua estrutura corporal complexa, nadando verticalmente. Atinge apenas 0,09 km/h. Pode medir até 30 cm e pesar até 100 gramas
Youtube/CLICK PLANETA TERRA
Na gestação são os machos que carregam os filhotes. Há mais de 50 espécies que compartilham essa característica única. São animais carnívoros que se alimentam com alguns crustáceos e moluscos.
Youtube/
CLICK PLANETA TERRA
Estrela-do-mar- O equinodermo é um dos animais marinhos mais lentos, atingindo 0,09 km/h. Possui 5 braços, é carnívora, mas também se alimenta de algumas algas e matérias orgânicas.
wikimedia commons Igor Alexandre Souza
Com mais de 2.000 tipos, elas se deixam levar pelas correntes oceânicas, não sendo feitas para percorrer longas distâncias.
Mondfeuer/Pixabay
Caracol de jardim- Este molusco terrestre é extremamente lento, movendo-se a 0,050 km/h. Existem mais de 20.000 espécies descritas dele, e uma curiosidade é que não possui audição. Pode ser criado em cativeiro.
adina voicu pixabay
Os caracóis são herbívoros que gostam de hibernar, preferindo a sombra em zonas úmidas mediterrâneas. Hermafroditas incompletos, precisam de um parceiro para a cópula.
claude alleva pixabay
Lóris ou macaco lento- O único primata peçonhento, é "veloz" entre os animais lentos, alcançando até 2 km/h. O que ele tem de fofo na aparência, tem de perigoso. Esconde em sua saliva e nas patas um veneno perigoso.
Aprisonan - wikimedia commons
É encontrado no Subcontinente indiano, Sudeste asiático, China e no Arquipélago Malaio. Pequeno e leve, enfrenta grave perigo de extinção devido à destruição do habitat.
Kalyan Varma wikimedia commons
Galinhola americana- Habitante dos bosques da América do Norte, é a ave mais lenta do mundo, voando entre 5 km/h e 8 km/h. Prefere estar no solo e migra de noite.
guizmo_68 wikimedia commons
Gosta de áreas arborizadas, tem um bico extremamente longo e usa pra buscar minhocas (que são o principal alimento da espécie)
Spangineer ( wikimedia commons
Corais- Apesar de não parecerem animais, esses cnidários formam 25 % da diversidade marinha. Parecem imóveis, mas fazem lentamente sua migração.
Amgauna - Wikimédia Commons
Podem construir colônias e formar recifes. Possuem uma beleza única, que os destaca como elementos decorativos no mar.