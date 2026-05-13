Governo anuncia medida para frear alta da gasolina e diesel no Brasil
Por Flipar
O governo afirma que a medida terá neutralidade fiscal. A avaliação é de que o aumento da arrecadação com royalties e dividendos do petróleo ajudará a compensar os gastos públicos.
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A iniciativa ocorre em meio à disparada do barril do petróleo após o conflito envolvendo Estados Unidos, Israel e Irã. O cenário internacional elevou a pressão sobre os preços dos combustíveis no Brasil.
Imagem de Rudy and Peter Skitterians por Pixabay
Cálculos da Associação Brasileira de Importadores de Combustíveis apontam que os preços internos seguem defasados em relação ao mercado internacional. A estimativa é de uma diferença de 39% no diesel e de 73% na gasolina.