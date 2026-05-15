FGTS libera R$ 8,4 bilhões para saque e uso no pagamento de dívidas pelo Novo Desenrola
Por Flipar
O saque-aniversário é uma modalidade que permite ao trabalhador retirar uma parte do saldo do FGTS anualmente, no mês do aniversário. Em troca, quem escolhe essa opção perde o direito de sacar o valor integral do fundo em caso de demissão sem justa causa.
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A nova medida provisória publicada pelo governo no fim do ano passado abriu exceção para trabalhadores dispensados entre 2020 e 2025. Com isso, milhões de pessoas poderão recuperar recursos que estavam bloqueados em suas contas do FGTS.
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Segundo o Ministério do Trabalho, os valores serão processados antes da liberação. Por isso, o saldo poderá desaparecer temporariamente do aplicativo do FGTS antes da data oficial de consulta dos recursos.
Marcelo Camargo Agência Brasil
O governo também confirmou que parte do saldo do FGTS poderá ser utilizada no Novo Desenrola. O programa foi criado para facilitar a renegociação de dívidas e ajudar consumidores inadimplentes a reorganizar as finanças.
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Nesse caso, os trabalhadores poderão utilizar até 20% do saldo disponível do FGTS ou o limite máximo de R$ 1 mil. O valor será destinado diretamente às instituições financeiras participantes da renegociação.
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Em 13 de maio de 2026 as instituições financeiras receberam o chamado ?swagger?, documento técnico que reúne regras e especificações usadas na integração dos sistemas. Esse material orienta os bancos sobre os procedimentos operacionais.
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O governo afirma que a medida busca ampliar o acesso ao crédito e reduzir o endividamento das famílias brasileiras. A expectativa é que trabalhadores consigam melhores condições para quitar dívidas em atraso.
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Especialistas alertam, porém, que o uso do FGTS para renegociar débitos exige planejamento. Isso porque o fundo funciona como uma reserva financeira importante para situações como demissão, compra da casa própria e aposentadoria.