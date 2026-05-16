Corpus Christi chegando: Feriados que ainda vêm por aí com chance de folgas prolongadas
Por Flipar
Corpus Christi é uma celebração da Igreja Católica dedicada à Eucaristia, símbolo do corpo e sangue de Cristo. A data costuma ser marcada por missas, procissões e tradicionais tapetes coloridos feitos nas ruas de várias cidades brasileiras.
Imagem gerada por i.a
Em 7 de setembro, a data da Independência do Brasil cairá em uma segunda-feira, formando outro feriado prolongado. O dia marca o rompimento oficial do Brasil com Portugal, proclamado por Dom Pedro I às margens do riacho Ipiranga, em 1822.
Domínio público
Em novembro, o Dia de Finados será celebrado em 2 de novembro, novamente numa segunda-feira. O feriado é dedicado à lembrança de pessoas falecidas e costuma levar milhões de brasileiros a cemitérios e cerimônias religiosas em homenagem aos familiares.
Imagem de Hermann Steurer por Pixabay
Ainda em novembro, a Proclamação da República cairá em um domingo, no dia 15, o que reduz a chance de folga prolongada para muitos trabalhadores. A data recorda o fim da monarquia no Brasil e o início do período republicano, em 1889.
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Já o Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra será celebrado em 20 de novembro, uma sexta-feira, criando mais um feriadão em 2026. O dia homenageia Zumbi dos Palmares e promove reflexões sobre igualdade racial, cultura afro-brasileira e combate ao racismo.
Elza Fiúza Agência Brasil
No fim do ano, o Natal cairá em uma sexta-feira, garantindo outro fim de semana prolongado. A celebração cristã relembra o nascimento de Jesus Cristo com montagem de belos presépios .A data movimenta comércio, turismo e encontros familiares em todo o país.
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Além dos feriados nacionais, o calendário traz dois pontos facultativos importantes. A véspera de Natal, em 24 de dezembro, cairá numa quinta-feira, com expediente facultativo após as 13h.
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O mesmo ocorrerá em 31 de dezembro, quinta-feira de Ano Novo. Uma das datas mais valorizadas para viagens no Brasil e no mundo, com celebrações do Réveillon que atraem multidões. A mais famosa delas, no Brasil, é a de Copacabana.