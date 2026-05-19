20 de maio e a primeira exibição do cinetoscópio: invenção ajudou a criar o cinema moderno
Por Flipar
O equipamento usava uma sequência rápida de fotografias registradas em película, criando a sensação de movimento. Diferentemente dos cinemas atuais, a experiência era individual e o espectador assistia sozinho às curtas cenas exibidas no aparelho.
Reprodução Matador Network
Thomas Edison idealizou o projeto em 1888. E seu desenvolvimento técnico contou com forte participação do engenheiro William Kennedy Laurie Dickson e da equipe dos laboratórios Edison.
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O primeiro protótipo do aparelho foi apresentado ao público em 1891. Poucos anos depois, salas com vários cinetoscópios começaram a funcionar nos Estados Unidos, permitindo que as pessoas pagassem para assistir a pequenos filmes de poucos segundos.
Imagem gerada por i.a
Mesmo fazendo sucesso inicialmente, o cinetoscópio acabou perdendo espaço para aparelhos capazes de projetar imagens em telas para grandes plateias. Essa mudança ajudou no surgimento das salas de cinema e popularizou ainda mais a nova forma de entretenimento.
Imagem gerada por i.a
O trabalho de Edison e Dickson influenciou diretamente a evolução do cinema moderno. Além do cinetoscópio, os inventores também participaram do desenvolvimento de câmeras e sistemas de gravação que marcaram os primeiros passos da indústria cinematográfica mundial.