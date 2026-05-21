Patrimônio da UNESCO, George Town é um ‘tesouro’ da Malásia que atrai turistas pela arquitetura e gastronomia
Por Flipar
O edifício combina elementos orientais e europeus e se tornou símbolo da herança cultural da cidade. Outro destaque importante é o Khoo Kongsi, um elaborado templo-clã chinês famoso por suas esculturas, entalhes dourados e telhados ornamentados.
Wikimedia Commons/Supanut Arunoprayote
George Town também ganhou fama internacional pela arte urbana espalhada pelas ruas do centro histórico. Murais decorados em paredes antigas transformaram bairros inteiros em galerias a céu aberto. O artista lituano Ernest Zacharevic ajudou a popularizar esse fenômeno com obras interativas que misturam desenhos e objetos reais.
Lightscape/Unsplash
A cidade também abriga museus, cafés modernos, livrarias independentes e hotéis instalados em antigas construções coloniais restauradas. Nas proximidades do centro urbano fica a colina de Penang, uma das atrações naturais mais visitadas da região.
fidel/Unsplash
Apesar da modernização acelerada observada em outras cidades asiáticas, George Town conseguiu preservar grande parte de sua identidade histórica. O contraste entre edifícios coloniais, mercados tradicionais e áreas modernas cria uma diversidade cultural que diferencia a cidade de muitos destinos turísticos contemporâneos.