Falta de limpeza na máquina de lavar pode reduzir vida útil do aparelho; veja dicas dos fabricantes
Por Flipar
Alguns sinais indicam a necessidade urgente de limpeza, como cheiro de mofo, pontos escuros na borracha da porta ou escoamento lento da água. Entre os cuidados mais importantes está a lavagem do compartimento de detergente, que deve permanecer imerso em água quente com sabão ou vinagre para remover resíduos endurecidos.
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O filtro de drenagem também exige atenção, já que costuma acumular moedas, cabelos, fiapos e pequenos objetos esquecidos nas roupas. Para evitar entupimentos, o ideal é desligar a máquina antes da remoção da peça e fazer a limpeza com água morna.
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O tambor e as vedações de borracha precisam de desinfecção frequente com pano macio, água morna e vinagre branco. Outra prática recomendada consiste em realizar um ciclo vazio com água quente e bicarbonato de sódio, combinação que ajuda a eliminar odores e depósitos minerais.
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Os fabricantes ainda aconselham o uso correto de detergentes de boa qualidade, já que o excesso de sabão favorece o acúmulo de sedimentos internos. Por fim, deixar a porta aberta por algum tempo após cada lavagem ajuda na evaporação da umidade e reduz as chances de formação de mofo no interior da máquina.