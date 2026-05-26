Mistério ou realidade? Séries e filmes que inventaram documentos, lendas e personagens como se fossem verdadeiros
Por Flipar
Manifest
A série criou o personagem Al-Zuras como se ele fosse um explorador antigo ligado a desaparecimentos misteriosos parecidos com o voo 828. O diário citado na trama também foi inventado pelos roteiristas, embora seja apresentado quase como um documento histórico real.
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Arquivo X
A produção misturava conspirações, documentos secretos, experiências governamentais e supostos casos reais de ufologia. Muitos personagens e projetos apresentados pareciam inspirados em arquivos militares verdadeiros, mas grande parte foi criada especialmente para a ficção.
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Fringe
A série usava laboratórios secretos, experimentos científicos extremos e teorias sobre universos paralelos apresentados de forma quase documental. Diversos projetos e pesquisas citados pareciam reais, mas foram inventados para a narrativa.
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Dark
Apesar das referências a física, filosofia e viagens temporais, a série criou famílias, documentos e eventos fictícios para sustentar o mistério. A cidade de Winden, onde tudo acontece, também não existe na realidade.
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The Leftovers
A produção criou grupos religiosos, teorias espirituais e interpretações misteriosas sobre o desaparecimento de milhões de pessoas. Tudo é tratado como se houvesse estudos e movimentos reais tentando explicar o fenômeno.
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Twin Peaks
A série ficou famosa por inventar lendas, entidades sobrenaturais e locais misteriosos apresentados como parte de antigas tradições da região. O clima faz parecer que os acontecimentos têm base em histórias reais.
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Westworld
Mesmo usando conceitos reais de inteligência artificial, a série criou empresas, pesquisas e tecnologias fictícias mostradas de forma extremamente convincente. O resultado faz muita gente acreditar que parte da tecnologia já poderia existir.
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Severance
A produção apresenta uma corporação misteriosa com procedimentos científicos que parecem inspirados em pesquisas reais sobre memória e comportamento. A empresa Lumon Industries e seus projetos, porém, são totalmente fictícios.
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O Código Da Vinci
O filme usa organizações reais, obras de arte verdadeiras e locais históricos conhecidos, mas mistura tudo com sociedades secretas, documentos e teorias sem comprovação. O Priorado de Sião apresentado na trama ganhou fama mundial apesar de ter origem em uma fraude moderna.
reprodução / o código da vinci
Contato
O longa mistura ciência verdadeira, pesquisas sobre vida extraterrestre e instituições reais com eventos fictícios. A abordagem séria e científica ajuda a dar aparência de possibilidade real para a história.
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Prometheus
O filme combina arqueologia, astronomia e teorias sobre a origem da humanidade com civilizações alienígenas inventadas. Muitas referências parecem inspiradas em mitologias antigas e hipóteses reais discutidas fora da ficção.
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A Bruxa de Blair
O longa se tornou famoso por fazer muita gente acreditar que as gravações eram reais. A produção criou documentos, relatos e uma lenda fictícia sobre a Bruxa de Blair para divulgar o filme como se fosse baseado em fatos verdadeiros.