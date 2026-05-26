Chocolate amargo virou destaque entre especialistas: veja por que versões com mais cacau são consideradas mais saudáveis
Por Flipar
Em diferentes países, estudos e especialistas relacionam o consumo moderado do chocolate amargo à presença de antioxidantes naturais encontrados no cacau. Veja a seguir como esses chocolates são produzidos, quais os principais percentuais existentes e por que eles costumam ser considerados opções mais interessantes.
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As versões com cerca de 60% a 70% de cacau estão entre as mais populares entre consumidores que buscam equilíbrio entre sabor intenso e leve dulçor. Muitos especialistas apontam essa faixa como uma das mais agradáveis para adaptação do paladar.
Os chocolates com 70% de cacau ou mais costumam ser os mais citados em listas de opções consideradas mais saudáveis. Isso acontece porque concentram maior quantidade de massa de cacau e geralmente possuem menos açúcar na composição.
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Já os chocolates acima de 85% apresentam sabor bastante intenso e textura menos doce. Algumas versões chegam perto do amargor puro do cacau, sendo procuradas principalmente por consumidores acostumados a sabores mais fortes.
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A produção do chocolate amargo começa com a colheita das sementes do cacau, retiradas do fruto conhecido como cabossa. Depois da extração, os grãos passam por fermentação e secagem, etapas importantes para desenvolver aroma e sabor.
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Após esse processo, os grãos são torrados em temperaturas controladas. A torra ajuda a intensificar características aromáticas do cacau e também facilita a remoção da casca que envolve as sementes.
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Durante a fabricação do chocolate amargo, fabricantes costumam adicionar pequenas quantidades de açúcar e manteiga de cacau. Quanto maior o percentual de cacau informado no rótulo, menor tende a ser a proporção de açúcar utilizada.
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Muitos nutricionistas destacam que o cacau contém compostos antioxidantes chamados flavonoides. Diferentes estudos associam essas substâncias à proteção das células contra danos provocados pelos radicais livres no organismo.
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Outra característica frequentemente citada é a maior sensação de saciedade proporcionada pelos chocolates mais intensos. Mesmo assim, especialistas reforçam que o consumo deve acontecer com moderação, já que o alimento continua sendo calórico.