Peixes que ficam incríveis na brasa e merecem espaço no churrasco
Por Flipar
Além do sabor, muita gente busca opções que não grudem facilmente na grelha ou se desfaçam durante o preparo. Veja a seguir alguns dos peixes mais citados entre os favoritos para assar no carvão e que costumam render pratos muito elogiados.
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O robalo aparece entre os peixes mais valorizados para churrasqueira por causa da carne firme e do sabor suave. Ele pode ser preparado inteiro na grelha e costuma combinar bem com ervas frescas e legumes assados.
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A tilápia é uma das opções mais populares no Brasil por causa do preço acessível e da facilidade de preparo. Filés e bandas costumam ser usados em grelhas, principalmente com manteiga, alho e limão.
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A sardinha chama atenção pelo sabor marcante e pela rapidez no preparo. Em muitos lugares, ela é assada inteira sobre a grelha apenas com sal grosso, ficando crocante por fora e macia por dentro.
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O tambaqui ficou conhecido em várias regiões por causa da costela assada na brasa. A gordura natural ajuda a manter a carne úmida durante o preparo e cria uma superfície dourada muito apreciada.
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O salmão também aparece em churrasqueiras, principalmente em postas mais altas. A carne rosada costuma ficar suculenta quando preparada em fogo médio, especialmente acompanhada de ervas e molhos leves.
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A tainha é muito usada em cidades litorâneas, principalmente durante períodos de pesca mais intensa. Quando assada inteira, costuma manter boa textura e combina com recheios simples à base de farinha e temperos.
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A anchova é bastante valorizada em restaurantes especializados em peixes na brasa. Ela apresenta carne firme e sabor intenso, além de suportar bem altas temperaturas sem perder muita umidade.
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O linguado costuma aparecer em versões mais delicadas, normalmente em filés grelhados. Mesmo sendo mais fino, ele pode funcionar bem na churrasqueira quando preparado com cuidado e grelhas apropriadas.
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O pargo é conhecido pela carne clara e consistente, que facilita o preparo em brasas médias. Em muitos restaurantes, ele é servido inteiro, acompanhado de legumes, azeite e ervas aromáticas.
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O badejo chama atenção pela textura macia e pelo sabor considerado sofisticado. Ele costuma aparecer em postas grossas, que ajudam a evitar que o peixe resseque rapidamente durante o preparo.
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O namorado é outro peixe muito usado em receitas assadas na churrasqueira. A carne firme facilita o manuseio na grelha e costuma agradar quem prefere sabores mais suaves e menos gordurosos.