Justiça autoriza véu islâmico para bombeiras muçulmanas em Porto Alegre
Por Flipar
A ação foi movida pela Associação Nacional de Juristas Islâmicos (Anaji) após o pedido da bombeira ser negado administrativamente. Ao conceder a tutela de urgência, o magistrado destacou que a liberdade religiosa é garantida pela Constituição e que o Estado laico deve proteger a pluralidade de crenças.
Domínio Público/Wikimedia Commons
O uso do véu, porém, deverá respeitar exigências de segurança e compatibilidade com equipamentos de proteção. Agora, veja com o Flipar os principais destes tipos de roupas muçulmanas!
Reprodução do Flickr Ilyas Ansari
Hijab ? O hijab é o tipo mais conhecido, sendo usado por milhões de mulheres muçulmanas ao redor do mundo. Trata-se de um lenço que cobre o cabelo, o pescoço e, em alguns casos, os ombros.
Hijabis4ever /Wikimedia Commons
Essa vestimenta deixa o rosto totalmente visível, permitindo fácil identificação da pessoa. É comum em países como Egito, Turquia e Indonésia, onde pode ser adotado tanto por tradição quanto por escolha individual.
Yasin Bulbul /Wikimedia Commons
Niqab ? O niqab cobre o rosto inteiro, permitindo apenas que os olhos fiquem à mostra. É bastante associado a práticas mais conservadoras em países como Arábia Saudita e Iêmen.
Bernard Gagnon/Wikimedia Commons
Muitas mulheres que usam o niqab afirmam que ele simboliza devoção e obediência às regras religiosas. Para outras, porém, é visto como um símbolo de repressão, já que reduz a visibilidade e a interação social.
Steve Evans/Wikimedia Commons
Chador ? No Irã, a peça tradicional é o chador, um grande manto semicircular que cobre o corpo inteiro. Ele é geralmente usado em público, acompanhado de um lenço por baixo para garantir cobertura total.
Hannah Al-aydrus - wikimedia commons
O chador costuma ser preto, mas pode aparecer em outras cores em ambientes mais privados. É associado fortemente à Revolução Islâmica de 1979, que reforçou sua obrigatoriedade em espaços públicos.
Reprodução do Flickr chador lover
Burca ? A burca é considerada a vestimenta mais rígida entre todas as opções. Cobre totalmente o corpo, incluindo o rosto e os olhos, que ficam protegidos por uma tela de tecido.
Jan Chipchase/Wikimedia Commons
É bastante utilizada no Afeganistão, especialmente sob regimes talibãs, que impõem sua obrigatoriedade. A burca simboliza tanto a tradição quanto a imposição política em contextos de extremo conservadorismo.
Jan Chipchase/Wikimedia Commons
O hijab, por ser o mais flexível, é aceito até mesmo em ambientes cosmopolitas. Muitas mulheres conciliam o lenço com roupas modernas, criando um estilo que une moda e tradição religiosa.
Imagem Pixabay
Em algumas regiões, o uso do hijab é incentivado pela família, mas a decisão final cabe à mulher. Essa liberdade contrasta fortemente com países em que há punições para quem descumpre as normas de vestimenta.
Imagem Freepik
Cada uma dessas vestimentas carrega significados múltiplos que variam entre devoção, identidade e imposição. O que para umas é símbolo de fé, para outras pode representar limitação e desigualdade.
Marcello Casal Jr/ABr.
Essas roupas continuam sendo tema de discussão global, ligando religião, cultura, política e direitos humanos. Entender cada uma delas ajuda a compreender a complexidade das sociedades muçulmanas e seus desafios contemporâneos.