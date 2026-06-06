Revoada de aves : espécies que transformam o céu em espetáculo coletivo
Por Flipar
Os estorninhos ficaram famosos pelos enormes bandos que formam desenhos no céu durante o voo. Esse comportamento sincronizado ajuda na defesa contra predadores e cria imagens impressionantes em vários países da Europa.
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Os flamingos também costumam voar em grupo, especialmente durante migrações. Com pernas esticadas para trás e o pescoço alongado para frente, eles podem percorrer grandes distâncias em busca de água e alimento.
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Os gansos selvagens são conhecidos pelas formações em ?V? durante o voo. Esse formato ajuda a economizar energia, já que as aves aproveitam as correntes de ar produzidas umas pelas outras.
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As andorinhas frequentemente aparecem em grandes grupos sobre cidades e áreas abertas. O voo rápido e coletivo ajuda na captura de insetos e na proteção contra ataques de aves maiores.
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Os pelicanos costumam voar alinhados sobre regiões costeiras e lagoas. Em muitos casos, aproveitam correntes de ar para planar por longos períodos sem gastar tanta energia.
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Os papagaios também apresentam forte comportamento social e costumam voar em bandos. Em áreas de floresta, os grupos fazem bastante barulho e ajudam uns aos outros na localização de alimento.
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As gaivotas são aves bastante vistas voando em grupo perto do mar e de regiões portuárias. Elas se reúnem tanto para procurar comida quanto para acompanhar mudanças nas correntes de vento.
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Os biguás frequentemente aparecem em grupos próximos de rios, lagoas e represas. Além do voo coletivo, também costumam descansar juntos em árvores e estruturas próximas da água.
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Os periquitos formam bandos numerosos em áreas urbanas e rurais. Pequenos e ágeis, eles usam o voo coletivo como forma de proteção e para encontrar sementes e frutos com mais facilidade.
As garças também
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As garças também podem ser vistas voando em grupo, principalmente ao amanhecer e no fim da tarde. Muitas espécies passam o dia procurando alimento separadamente, mas retornam juntas para dormitórios coletivos.