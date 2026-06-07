Plantas com folhagens roxas levam cor e elegância aos ambientes
Por Flipar
Coleus roxo (Coração-magoado)
Conhecido pelas folhas coloridas e desenhadas, pode apresentar diferentes combinações de roxo, vinho e verde. A intensidade das cores costuma variar conforme a luminosidade recebida.
I, Brighterorange wikimedia commons
Gynura (Veludo-roxo)
Chama atenção pela textura aveludada das folhas, cobertas por finos pelos arroxeados. É uma planta bastante decorativa para ambientes internos bem iluminados.
LucaLuca wikimedia commons
Hemigraphis alternata (Luz-da-noite)
Suas folhas apresentam reflexos metálicos entre o verde escuro e o roxo. É uma espécie compacta, muito usada em bordaduras e vasos ornamentais.
Vengolis wikimedia commons
Trevo-roxo (Oxalis triangularis)
Famoso pelas folhas em formato triangular, abre durante o dia e se fecha à noite. O visual delicado faz sucesso em jardins, floreiras e ambientes internos iluminados
H?i V? Thanh - wikimedia commons
Escudo-persa (Strobilanthes dyerianus)
Possui folhas grandes com brilho metálico e tonalidade que mistura roxo, prata e violeta. É considerada uma das folhagens mais vistosas para áreas de meia-sombra.
Codify from Perth wikimedia commons
Iresine (Iresine herbstii)
Também chamada de folha-sangue, apresenta tons que variam entre o vermelho e o roxo intenso. Cresce rapidamente e cria pontos de destaque em canteiros coloridos.
Stan Shebs wikimedia commons
Tradescantia zebrina
Parente da trapoeraba-roxa, possui folhas listradas em verde-prateado e roxo. Seu hábito pendente a torna uma excelente opção para jardineiras e vasos suspensos.
Raffi Kojian wikimedia commons
Cordyline roxa (Dracena-vermelha)
Muito usada em projetos tropicais, forma touceiras elegantes com folhas longas em tons de vinho e púrpura com folhas mais avermelhadas e outras roxas. Funciona bem tanto em jardins quanto em vasos.
Louise Wolff wikimedia commons
Setcreasea ou coração-roxo-gigante
Semelhante à trapoeraba-roxa, mas com folhas maiores e coloração ainda mais intensa. Cresce rapidamente e cria belos efeitos em bordaduras e vasos amplos.