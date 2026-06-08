Turista desafia as águas para recuperar celular e reacende atenção sobre a grandiosidade e os riscos das Cataratas do Iguaçu
Por Flipar
O conjunto forma um dos cenários naturais mais impressionantes do planeta e atrai visitantes de todas as partes do mundo O sistema é formado por cerca de 275 quedas d'água distribuídas ao longo de aproximadamente 2,7 quilômetros do rio Iguaçu.
A combinação entre extensão, volume de água e paisagem exuberante torna o local único. O espetáculo visual e sonoro impressiona até quem já visitou outras cachoeiras famosas do mundo.
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O primeiro europeu a registrar a existência das cataratas foi o explorador espanhol Álvar Núñez Cabeza de Vaca, em meados do século XVI. Desde então, o local passou a figurar entre os grandes marcos naturais da América do Sul.
Domínio público
O reconhecimento internacional veio com a inclusão dos parques na lista de Patrimônio Mundial da UNESCO. O título reforçou a importância ambiental e turística do complexo natural
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O local também ganhou fama internacional ao ser escolhido como uma das Novas Sete Maravilhas da Natureza. A votação mobilizou pessoas de diversos países e ampliou ainda mais sua projeção mundial.
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Além do turismo, as cataratas desempenham papel importante na economia regional. Hotéis, restaurantes, transportadoras e diversas empresas dependem diretamente do fluxo de visitantes
Mais do que uma atração turística, as Cataratas do Iguaçu representam um patrimônio natural de valor global. Sua beleza, relevância ecológica e história fazem delas um dos lugares mais admirados e fotografados do planet