Gigantes da natureza: plantas com folhas enormes que desafiam a imaginação
Por Flipar
Costela-de-adão (Monstera deliciosa)
Famosa pelas folhas grandes e recortadas, a costela-de-adão tornou-se uma das plantas ornamentais mais populares do mundo. Seus cortes naturais criam um visual exótico e ajudam a reduzir o impacto do vento sobre a superfície foliar.
Wouter Hagens - wikimedia commons
Taioba (Xanthosoma sagittifolium)
Muito cultivada em várias regiões do Brasil, a taioba apresenta folhas enormes e vistosas. Quando cultivada em condições favoráveis, forma conjuntos densos que criam uma atmosfera quase pré-histórica.
Tau?olunga - wikimedia commons
Gunnera manicata
Conhecida como ruibarbo-gigante, produz algumas das maiores folhas do reino vegetal. Em exemplares adultos, elas podem atingir vários metros de largura, criando uma presença monumental na paisagem.
Arpingstone domínio público wikimedia commons
Vitória-régia (Victoria amazonica)
Embora seja uma planta aquática, merece destaque pelas folhas circulares gigantes que flutuam sobre a água. Algumas alcançam mais de dois metros de diâmetro e se tornaram símbolo dos rios amazônicos.
Vitoria Tavares wikimedia commons
Ravenala (Ravenala madagascariensis)
Popularmente chamada de árvore-do-viajante, possui folhas gigantes dispostas em forma de leque. O conjunto cria uma silhueta única que se destaca facilmente em jardins e parques.
Dicklyon wikimedia commons
Licuala grandis
Diferentemente de outras espécies da lista, possui folhas arredondadas e pregueadas. O formato lembra grandes abanadores naturais e dá à planta uma aparência bastante incomum.
Kurt Stüber wikimedia commons
Tetrapanax papyrifer
Conhecida como planta-do-papel-de-arroz, apresenta folhas profundamente divididas que podem atingir dimensões impressionantes. O aspecto lembra mãos gigantes espalhadas pelos galhos.
KENPEI - wikimedia commons
Palmeira-ráfia (Raphia regalis)
Detentora de algumas das maiores folhas do mundo, pode desenvolver estruturas com dezenas de metros de comprimento. Sua imponência faz dela uma das plantas mais extraordinárias já registradas.