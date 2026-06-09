Tipos de pia que conquistam pela praticidade e facilidade de limpeza
Por Flipar
Quartzo
O quartzo é um dos materiais mais valorizados atualmente para bancadas e pias. Sua superfície pouco porosa dificulta a absorção de líquidos e ajuda a reduzir o surgimento de manchas, além de oferecer aparência elegante e moderna.
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Granito
Clássico nas cozinhas brasileiras, o granito continua entre os materiais mais procurados. É resistente, relativamente acessível e está disponível em diversas cores, combinando com diferentes estilos de decoração.
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Mármore
O mármore chama atenção pela beleza natural e pelos veios característicos. Embora seja muito apreciado em projetos sofisticados, exige cuidados extras porque tende a absorver líquidos com mais facilidade que outras pedras
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Porcelanato
As bancadas de porcelanato ganharam espaço nos últimos anos. O material apresenta grande variedade de estampas, pode reproduzir a aparência de pedras naturais e costuma oferecer boa resistência ao uso cotidiano.
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Inox
Muito utilizado em cozinhas profissionais, o inox também conquistou residências. É resistente à umidade, fácil de higienizar e combina especialmente com ambientes de estilo contemporâneo.
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Nanoglass
Produzido a partir de pó de vidro e resinas especiais, o nanoglass é conhecido pelo acabamento extremamente branco e brilhante. Sua superfície lisa facilita a limpeza e oferece aspecto sofisticado.
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Pedra-sabão
Tradicional em algumas regiões do Brasil, a pedra-sabão possui boa resistência ao calor e aparência marcante. Seu tom escuro cria contraste interessante em cozinhas rústicas e contemporâneas.
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Cerâmica
As pias de cerâmica continuam presentes em muitos projetos. Elas costumam ser fáceis de limpar, apresentam boa durabilidade e oferecem visual clássico que atravessa gerações.