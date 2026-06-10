Quero-quero: a ave vigilante que se tornou símbolo do Rio Grande do Sul
Por Flipar
A espécie chama atenção pela aparência marcante. Possui plumagem em tons de cinza, marrom, preto e branco, além de pernas longas e avermelhadas. Outro detalhe característico é o pequeno esporão presente nas asas, utilizado na defesa do território.
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O nome popular surgiu a partir de seu canto, que lembra a repetição das sílabas "quero-quero". O som é forte e facilmente reconhecido, sendo usado para alertar outros indivíduos sobre possíveis ameaças ou invasores nas proximidades.
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Durante o período reprodutivo, o quero-quero se torna ainda mais protetor. Os ninhos geralmente são feitos diretamente no chão, em áreas abertas. Para afastar ameaças, os adultos podem realizar voos rasantes e manobras de distração para proteger ovos e filhotes.
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No Rio Grande do Sul, o quero-quero ganhou status de ave-símbolo e passou a representar elementos associados à cultura gaúcha. Sua fama de guardião dos campos, somada à presença constante nos pampas, ajudou a transformar a espécie em um dos animais mais emblemáticos do estado.