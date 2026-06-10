Escavações em Londres revelam estrada romana de 2 mil anos preservada sob avenida moderna
Por Flipar
O novo achado resolveu parte dessa questão ao demonstrar que a antiga via realmente seguia sob a atual Old Kent Road. Em alguns pontos, a ligação entre passado e presente revelou-se ainda mais impressionante: a estrada moderna repousa diretamente sobre a estrutura construída pelos romanos há cerca de 2.000 anos.
Reprodução/YouTube
Além de ampliar o conhecimento histórico, a descoberta evidencia como muitas infraestruturas atuais ainda seguem escolhas feitas por engenheiros da Antiguidade. Diversas rodovias modernas utilizam corredores estabelecidos há centenas ou milhares de anos por razões ligadas à geografia e à eficiência dos deslocamentos.
Pexels/Shamba Datta
A Old Kent Road é uma das estradas mais antigas de Londres. Localizada no distrito de Southwark, ao sul do rio Tâmisa, ela serviu como importante rota para peregrinos, comerciantes e viajantes que deixavam Londres em direção ao continente europeu.