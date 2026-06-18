Aventura, arte rupestre e paisagens exuberantes fazem a fama do Jalapão

O Jalapão tem difícil acesso, já que não possui aeroporto próximo. Quem quer conhecer o parque precisa desembarcar em Palmas, reservar uma boa quantia em dinheiro e ter bastante disposição.Para visitar o Jalapão é necessário utilizar veículos com tração nas quatro rodas, pois as estradas não são pavimentadas e sim de terra fofa.